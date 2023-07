Hết cảnh phụ huynh đỏ mắt tìm sách giáo khoa năm học mới cho con

Dù hơn một tháng nữa mới bắt đầu tựu trường cho năm học mới, nhưng nhiều học sinh, phụ huynh ở khắp các tỉnh thành đã tất bật chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập.

Tại cửa hàng sách giáo dục ADCBook Tây Linh Đàm (Quận Hoàng Mai - Hà Nội), số lượng khách khá đông, đặc biệt vào dịp trưa. Các nhân viên cửa hàng trực tại đầu các giá sách, khu vực thanh toán, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần.

Chị Dương Thị Ninh có con học lớp 7 tại một trường THCS phường Định Công, Hoàng Mai chia sẻ, gia đình tranh thủ mua sách sớm cho yên tâm, không phải lo cảnh chen chúc, thiếu sách giáo khoa trước thêm năm học mới.

Tại cửa hàng sách số 24 - 25 liền kề 11 khu đô thị mới Văn Khê (quận Hà Đông - Hà Nội), sách giáo khoa là mặt hàng được bày bán chủ đạo.

Nhân viên cửa hàng cho biết, gần đây lượng phụ huynh đến cửa hàng tìm mua sách giáo khoa các lớp 4, 8 và 11 rất nhiều, hơn hẳn lượng khách tìm mua sách các lớp còn lại. Nguyên nhân do đây là sách mới của các lớp trong năm đầu tiên thực hiện. Có phụ huynh chia sẻ là nghe nói năm nay có thể khan hiếm sách các lớp này nên họ phải cố đi mua thật sớm vì sợ hết sách.

Từ Hà Đông quay về một số cửa hàng sách như ở ADC Book tại 385 Hoàng Quốc Việt, cửa hàng sách tại 187B, 187C Giảng Võ, tại 45 Phố Vọng… sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 đều được bày bán khá đầy đủ.

Bước ra từ cửa hàng sách số 187C Giảng Võ (quận Đống Đa - Hà Nội), chị Lê Thị Vân Nga có con năm nay lên lớp 8 hồ hởi mua đủ bộ sách mới cho con.

Tương tự, hệ thống nhà sách FAHASA trên toàn quốc cũng cung ứng đủ sách giáo khoa các lớp phục vụ học sinh trước khai giảng năm học mới.

Theo lý giải của nhiều nhà sách, sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 thuộc các bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo hiện đang được nhà xuất bản cung ứng liên tục. Do tâm lý phụ huynh lo lắng có thể thiếu sách, hoặc muốn con làm quen với sách nên đã đổ dồn đi mua sớm trước khai giảng nhiều ngày.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, để cung ứng đủ sách phục vụ năm học 2023 - 2024, Nhà xuất bản đã chỉ đạo các công ty phát hành bám sát, cập nhật sát với nhu cầu của các địa phương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.

"Chúng tôi cũng chỉ đạo các công ty đầu mối điều chuyển sách, cung ứng gấp để giải quyết sớm nhất các điểm nóng (nếu có) bằng mọi phương thức, kể cả vận chuyển bằng đường hàng không; tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ giáo viên, học sinh gặp khó khăn khi tìm mua sách giáo khoa và các vấn đề có liên quan", ông Tùng nói.

Từ cuối tháng 6/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành in và nhập kho 96% số sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo kế hoạch đề ra, đảm bảo cung ứng đầy đủ năm học mới.

Với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình mới, nhà xuất bản đã hoàn thành 87% việc in ấn và nhập kho, đồng thời khẩn trương vận chuyển, cung ứng đầy đủ tới các địa phương từ cách đây 1 tháng.

Vị đại diện Nhà xuất bản chia sẻ thêm, để có thông tin và chủ động trong việc đi mua sách ở nơi gần nhất, các bậc phụ huynh, các em học sinh và thầy cô giáo có thể điện thoại tới đường dây nóng (số 0344.181018) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời.

Nỗ lực giảm giá sách giáo khoa mới

Năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm phí phát hành xuống còn 21% giá bìa để giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn so với năm trước, trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách (tổng giá bìa trên tổng số trang của bộ sách). Cụ thể, thấp hơn từ 4% - 6% so với sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 chương trình phổ thông mới.

"Nhờ vào việc tiết giảm lợi nhuận và nhiều chi phí khác, hiện các bộ sách lớp 4, 8, 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mức giá thấp nhất trên thị trường. Ví dụ bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có mức giá thấp hơn từ 22%-26% so với giá các bộ sách của các nhà xuất bản khác (chưa gồm sách tiếng Anh; các môn học và chuyên đề lựa chọn đối với lớp 11)", đại diện Nhà xuất bản dẫn chứng.