Giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 cao: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?

Sáng 15/6, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, nhà xuất bản đã hoàn thiện kê khai giá với Bộ Tài chính về 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo lớp 4, 8, 11.

Giá bán sách giáo khoa theo chương trình phổ thông mới được kê khai mới, không phải tăng giá. "Việc so sánh giá của các bộ sách giáo khoa theo chương trình mới với bộ sách giáo khoa theo chương trình cũ không tương đồng, do việc biên soạn, xuất bản một bộ sách mới có những điểm khác biệt căn bản so với bộ sách trước đây", vị lãnh đạo này nói.

Sách giáo khoa lớp 8 mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Năm 2023, các chi phí đầu vào (vật tư, công in) tăng cao, nhưng Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vẫn thực hiện giảm các chi phí sản xuất, từ đó làm căn cứ để giảm giá bán sách giáo khoa lớp 4, 8, 11.

"Các bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mức giá thấp nhất trong các bộ sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ví dụ bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có mức giá thấp hơn từ 22 - 26% so với giá của các nhà xuất bản khác", vị đại diện dẫn chứng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng thực hiện giảm phí phát hành để giá sách lớp 4, 8, 11 thấp hơn so với năm trước. Phí phát hành bao gồm các chi phí vận chuyển, kho bãi, nhân công… Minh chứng, giá sách lớp 4, 8, 11 thấp hơn 4 - 6% so với sách lớp 3, 7, 10.

Năm học 2023 - 2024, Nhà xuất bẩn Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho các em hoàn cảnh khó khăn, tặng sách cho các thư viện trường học trong cả nước và tặng học bổng cho học sinh.

Theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT, danh mục sách giáo khoa mới bắt đầu sử dụng trong các trường từ năm 2023 - 2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, 8, 11 gồm: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Ba bộ sách này thuộc các nhà xuất bản: Công ty Cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trong số 3 bộ sách được phê duyệt, bộ Cánh diều của Công ty Cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC) có mức giá cao nhất. Trong khi đó, bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rẻ hơn từ 30.000 - 100.000 đồng/bộ.

Hiện mới chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố sách và giá bán sách giáo khoa tiếng Anh với lớp 4, 8, 11, còn Công ty cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC) - bộ Cánh diều chưa công bố sách tiếng Anh theo quy định.

So sánh giá bán các bộ sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới.

Hà Cường