Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa

Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trả lời báo chí về lo ngại thiếu SGK, nhất là những lớp đầu tiên thay sách như lớp 4, 8, 11. Ông cho biết, nguyên nhân do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần chờ phê duyệt giá ở vài địa phương. Đến nay, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ các loại sách.

Bộ GD&ĐT nhiều lần làm việc với NXB Giáo dục để cùng tháo gỡ khó khăn nội bộ, cùng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trước hết là sách các năm trước không phải sách mới, sách cho các lớp khác đã chủ động in ấn trước và cơ bản đã hoàn thành.

"Riêng sách dành cho lớp 4, 8, 11 đều là sách mới. Hôm qua tổ chức mở thầu việc in gần 80% số sách, còn khoảng 20% trên cơ sở các địa phương đã báo về đầy đủ để NXB Giáo dục lên kế hoạch tổ chức in. Trong tháng 6 sẽ in đủ 80% và tiếp tục in hoàn thành để kịp cho năm học mới, đủ sách cho các khối lớp 4, 8, 11. Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho phổ thông", ông Hoàng Minh Sơn cho biết.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trả lời tại họp báo.

Đối với vấn đề biên soạn SGK, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, chủ trương xã hội hóa SGK, biên soạn, xuất bản in SGK là chủ trương lớn được đề ra ở Nghị quyết số 88 năm 2014 của Quốc hội. Quốc hội khóa 14 cũng có Nghị quyết số 122, đó là khi thực hiện biên soạn SGK theo phương thức xã hội hóa nếu có một môn học cụ thể hoàn thành ít nhất bộ SGK được thẩm định, phê duyệt thì không triển khai biên soạn SGK sử dụng ngân sách nhà nước môn học đó.

Lần này tất cả các lớp đã được phê duyệt (9/12 lớp) đều có 3 bộ SGK. Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện nghiêm Nghị quyết 122 của Quốc hội. Sắp tới sẽ tiếp tục thẩm định và phê duyệt 3 sách bộ cuối cấp là lớp 5, 9, 12 (trong tháng 6 sẽ thẩm định và phê duyệt). Như vậy, hiện nay chưa có chủ trương chỉ đạo từ cấp trên về việc Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức biên soạn bộ SGK.

