Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành in 96% sách giáo khoa cho năm học mới

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ trong chiều 28/6. Với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình mới, nhà xuất bản đã hoàn thành 87% việc in ấn và nhập kho, đồng thời khẩn trương vận chuyển, cung ứng đầy đủ tới các địa phương.

Riêng với sách giáo khoa lớp 4, 8,11 mới áp dụng từ năm học tới 2023 - 2024, nhà xuất bản đang đẩy nhanh tiến độ in, nhập kho và bắt đầu được bán tại các cửa hàng bán lẻ thuộc các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Mục tiêu, trong tháng 7, sách giáo khoa các lớp này sẽ được chuyển tới các địa phương, đảm bảo cung ứng đầy đủ trước ngày khai giảng năm học mới.

Đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa năm học tới 2023 - 2024.

Đại diện nhà xuất bản cho biết thêm, công tác triển khai in sách giáo khoa luôn được đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Chúng tôi đã lựa chọn nhà in theo phương thức mua sắm dịch vụ in rộng rãi (đấu thầu rộng rãi) kết hợp với các phương thức in khác để huy động tối đa năng lực của các nhà in trong cả nước nhằm có đủ sách phục vụ học sinh trước khai giảng năm học mới", vị này nói thêm.

Sau khi hoàn thành công tác lựa chọn, nhà xuất bản khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các nhà in đẩy nhanh tiến độ, tổ chức làm thêm ca, thêm giờ… để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm phí phát hành xuống còn 21% giá bìa để giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn so với năm trước, trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách (tổng giá bìa trên tổng số trang của bộ sách). Cụ thể, thấp hơn từ 4% - 6% so với sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 chương trình phổ thông mới.

"Nhờ vào việc tiết giảm lợi nhuận và nhiều chi phí khác, hiện các bộ sách lớp 4, 8, 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mức giá thấp nhất trên thị trường. Ví dụ bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có mức giá thấp hơn từ 22%-26% so với giá các bộ sách của các nhà xuất bản khác (chưa gồm sách tiếng Anh; các môn học và chuyên đề lựa chọn đối với lớp 11)", vị này dẫn chứng.

Hà Cường