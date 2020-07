Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ở Quảng Nam bị kẻ lạ gọi điện đe dọa tính mạng

Ngày 29/7, Công an huyện Bắc Trà My cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc ông Trần Công Lý - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My - bị kẻ lạ điện thoại đe dọa tính mạng.

Theo Công an huyện Bắc Trà My, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, số thuê bao gọi cho ông Lý là sim rác nên không thể xác định được chủ sở hữu.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, ông Trần Công Lý thông tin, sự việc ông bị kẻ lạ gọi điện đe dọa xảy ra cách đây 2 tuần.

"Kẻ lạ mặt gọi điện đe dọa tính mạng của tôi và 2 người con của tôi. Khi cuộc gọi kết thúc, tôi có gọi lại nhưng thuê bao không kết nối được”, ông Lý nói.

Hàng chục cây cổ thụ ở rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc xã Trà Giác bị lâm tặc đốn hạ vào năm 2019.

Được biết, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phát hiện nhiều vụ phá rừng trái phép trên địa bàn huyện.

Mới đây nhất, vào tháng 6 vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phát hiện vụ phá rừng trái phép xảy ra tại khoảnh 1, tiểu khu 813 (thôn 3, xã Trà Giác).

Kết quả kiểm tra cho thấy có 2 khu vực rừng tự nhiên bị tàn phá.

Cụ thể, khu vực 1: Diện tích rừng thiệt hại ban đầu xác định là 3,762ha; trong đó rừng tự nhiên có trồng xen cây keo là 2,143ha, rừng tự nhiên bị phát mới là 1,619ha. Khu vực này thuộc kiểu trạng thái rừng nghèo kiệt và rừng nghèo, được quy hoạch chức năng rừng sản xuất.

Khu vực 2: Diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại là 1,453ha, thuộc kiểu trạng thái rừng nghèo kiệt và rừng nghèo, được quy hoạch chức năng rừng sản xuất. Ngoài ra trong khu vực này có diện tích 0,340ha là keo đã khai thác cũ, dưới mặt đất còn sót lại gốc cây rừng tự nhiên.