Hang động khổng lồ có thể là nơi trú ẩn của sự sống ngoài hành tinh

Sau khi các dung nham nóng chảy phun trào ra khỏi Trái đất và và tràn sang các khu vực xung quanh, nó thường để lại những hệ thống hang động khổng lồ dưới lòng đất gọi là các ống dung nham.

Tại Trái đất, chúng trở thành mục tiêu hàng đầu cho các nhà thám hiểm hang động. Các nhà khoa học tin rằng chúng ta cũng nên cố gắng khám phá điều tương tự trên các hành tinh khác bởi hệ thống này có thể cung cấp các dạng sống ngoài hành tinh với một nơi ẩn náu khỏi các điều kiện khắc nghiệt.

Hình ảnh mô phỏng mặt cắt ngang của một hố dung nham trên sao Hỏa. (Ảnh: RT)

Từng có nhiều bằng chứng về hoạt động của núi lửa trên sao Hỏa. Một bài báo đăng tải trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science cũng đề cập tới khả năng các hang động dung nham trên Hành tinh Đỏ có thể chứa đựng bằng chứng về sự sống.

Theo bài báo này, trong khi bề mặt sao Hỏa hiện tại là một vùng đất khô cằn, thiếu oxy, bão hòa, nó từng ẩm thấp, ấm áp và đủ điều kiện để duy trì sự sống.

Các sinh vật có thể tìm cách di cư tới các hang động dưới lòng đất để tìm cách sống sót trên hành tinh này.

"Nếu sao Hỏa từng tồn tại sự sống, các sinh vật có thể đã di chuyển vào nơi tị nạn như vậy khi hành tinh này phát triển và điều kiện bề mặt ngày càng khắc nghiệt", Sid Perkins - tác giả của bài báo cho hay.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng hiện nay là cần tìm hiểu thế giới ngầm trên Sao Hỏa và việc này nên để robot phụ trách vì nó quá nguy hiểm đối với con người.