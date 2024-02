Hai gia đình tìm được con sau khi báo tin đến Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 20/2, đại diện Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị này vừa tìm lại con cho 2 gia đình trình báo bị mất tích. Hai trường hợp này gặp vấn đề cá nhân và bỏ nhà ra đi.

Trước đó, một gia đình tại huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) gọi điện đến đường dây nóng của Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế để cầu cứu công an giúp đỡ, tìm kiếm cháu Đ.T.K. (SN 2007, trú tại huyện Quảng Xương) bỏ nhà ra đi và để lại một số tin nhắn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, đội ngũ tham mưu đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lập tức chỉ đạo Công an TP Huế nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Camera ghi lại hình ảnh cháu Đ.T.K (quê Quảng Xương, Thanh Hoá) xách đồ bỏ đi khỏi nhà. (Ảnh: CACC)

Đến chiều 19/2, lực lượng Công an TP Huế phát hiện cháu K. đang thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc phường Vĩnh Ninh (TP Huế) và thông báo cho gia đình đến nhận con.

Gặp lại cháu K. an toàn, mạnh khỏe, gia đình bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và lực lượng công an.

Cùng ngày, Công an TP Huế cũng nhận thông tin của ông N.X.T. (trú tại phường Phú Thượng) về việc con bỏ nhà đi và để lại thông tin “con xin lỗi ba mẹ. Tạm biệt ba mẹ”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế nhanh chóng rà soát, tìm được con của ông T. tại một nhà nghỉ trên địa bàn và bàn giao cho gia đình.

Ngày 16/1, tại Hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2024, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố đường dây nóng 091.969.75.75 để tiếp nhận thông tin, phục vụ người dân tốt hơn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ, ngoài việc tiếp nhận tin nhắn, cuộc gọi theo dịch vụ viễn thông thì số đường dây nóng còn kết nối với 3 nền tảng mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân một cách linh hoạt và tốt hơn.

Số đường dây nóng kể trên ngoài việc được kết nối với một máy điện thoại mà Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh sử dụng hàng ngày thì còn được kết nối trực tiếp với một máy tính đặt tại phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhiều vụ việc, vụ án được giải quyết sau khi nguồn tin gọi đến đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: CACC)

Trong trường hợp người dân gọi phản ánh mà Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn bận không nghe máy thì sẽ có người trực chỉ huy ở phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nghe máy và báo cáo lại.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau gần 1 tháng công bố điện thoại đường dây nóng, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cảm ơn, động viên, thăm hỏi, phản ảnh tính hình liên quan an ninh trật tự.

Trong đó, 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự, 13 tin liên quan bảo đảm giao thông trật tự, 10 tin liên quan ma tuý, 6 tin liên quan môi trường… Nhiều thông tin thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và nhân dân trong việc chung vai, góp sức, đồng hành cùng lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn tại địa phương.

Quá trình tiếp nhận thông tin của người dân, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế nhanh chóng chỉ đạo tổ giúp việc đường dây nóng trực 24/24 tham mưu, phối hợp công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời.