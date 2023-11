Hai cán bộ xã ở Hải Dương bị tấn công sau khi nhắc nhở xây dựng trái phép

(VTC News) -

Chiều 13/11, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, Hải Dương) cho biết, Công an huyện đang thụ lý, điều tra vụ việc hai cán bộ xã bị tấn công trong đêm.

Thông tin ban đầu, chiều 12/11, đoàn cán bộ xã Tân Hồng tới nhà người dân để nhắc nhở việc xây dựng trái phép.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet).

Khoảng 22h-22h30 cùng ngày, một đối tượng tới nhà anh L.Đ.H - cán bộ địa chính của xã để gây sự. Sau đó, anh C., lãnh đạo thôn Cầu My (xã Tân Hồng) tới hiện trường can ngăn.

Anh H. bị đối tượng tấn công, thương tích ở tay. Anh C. trong lúc khống chế đối tượng bị va đập dẫn tới thương ở vùng đầu. Cả hai người được đưa tới bệnh viện, vết thương không nghiêm trọng. Sau khi các bác sĩ xử lý vết thương, nạn nhân được xuất viện về nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bình Giang có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và lấy lời khai tại chỗ, đồng thời di lý một người về trụ sở Công an huyện.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu được một thanh sắt hình chữ V, một dao trắng và một ghế của chủ nhà để ở cửa. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Hơn 1 năm trước (tháng 4/2022), tại Hải Dương cũng xảy ra vụ việc cán bộ xã bị côn đồ hành hung khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn san lấp trái phép.

Cụ thể, ngày 15/4, một công ty ở xã An Thượng (TP Hải Dương) thuê một đơn vị san lấp dự án của doanh nghiệp. Phần đất của công ty lại gần với đất của dân, mốc giới chưa rõ ràng nên chính quyền xã An Thượng yêu cầu công ty tạm dừng san lấp để xác định mốc giới. Công ty cũng cam kết tạm dừng.

Tuy nhiên, trong quá trình này, công ty được thuê để san lấp có dấu hiệu hoạt động san lấp. Vì vậy, chính quyền địa phương đã phân công cán bộ trực chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người để giám sát, ngăn chặn hành động này.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, khi cán bộ công an đang bàn chuẩn bị lực lượng phối hợp cùng chính quyền canh giữ để tránh việc công ty san lấp thì việc san lấp diễn ra. Lúc này, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó chủ tịch UBND xã An Thượng cùng ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã đứng ra ngăn chặn thì bị nhóm người đánh đập dã man. Ông Hanh bị đánh nứt hộp sọ, gãy răng. Ông Tuấn Anh bị đánh vào đầu, ngực.