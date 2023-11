Khởi tố 2 thiếu niên ném vỏ chai bia khiến CSGT bị thương

(VTC News) -

Chiều 4/11, thông tin từ Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 nam thiếu niên có hành vi "thông chốt" và tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Hai người bị khởi tố gồm: Phan Văn Hiếu (SN 2007, trú tại phường Minh Nông, TP Việt Trì) và Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2006, trú tại phường Minh Phương, TP Việt Trì).

Trước đó, ngày 26/10, Tổ công tác của Công an TP Việt Trì thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đường Hùng Vương (phường Vân Phú, TP Việt Trì).

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện có 5 nam thanh niên đi trên 3 xe mô tô, che biển số bằng khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm thiếu niên "thông chốt", tấn công CSGT. (Ảnh: CACC)

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý thì nhóm này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, nhóm này quay lại, dừng xe bên chiều đường đối diện rồi dùng 3 vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác khiến 1 thành viên của tổ công tác bị thương.

Kết quả điều tra xác định, nhóm thanh niên gồm 5 người (bao gồm Hiếu và Bảo), cả 5 đều chưa có giấy phép lái xe.

Ngoài việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hiếu và Bảo về tội “gây rối trật tự công cộng”, cơ quan Công an cũng đang điều tra, xác minh 3 người còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.