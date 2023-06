Hà Nội sẽ 'chốt' phương án giải quyết đề lớp 10 bị mờ khiến thí sinh hiểu nhầm

(VTC News) -

Sau quá trình xác minh và làm việc, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội vừa cho biết, dự kiến cuối giờ chiều nay, Sở thông báo phương án xử lý vụ đề thi toán lớp 10 bị in mờ khiến thí sinh hiểu nhầm, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho các em.

Sáng cùng ngày, khoảng 30 phụ huynh học sinh đã đến Sở GD&ĐT Hà Nội nộp đơn kiến nghị liên quan tới vụ việc đề thi toán vào lớp 10 công lập hôm qua (11/6) bị in mờ dẫn đến việc thí sinh làm sai đề (dấu gạch ngang bị đứt ở phân số 2/x-3 khiến thí sinh hiểu thành -(2/x-3).

Phụ huynh chỉ ra lỗi in mờ trong đề thi Toán lớp 10.

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội thẳng thắn nhận xét, lỗi đầu tiên để xảy ra tình trạng nhầm dấu trong câu hỏi đề thi Toán lớp 10 Hà Nội là do thí sinh. Nếu các em đọc kỹ đề thi thì sẽ thấy tử số và mẫu số phải nằm chính giữa dấu ngang, nhưng các em chưa quan sát kỹ đề nên nhầm lẫn.

Lỗi thứ hai thuộc về bộ phận in ấn đề thi. Thông thường thi vào lớp 10 Hà Nội, đề thi được tổ chức in ấn theo cụm từ 5 - 10 trường trong khu vực. Theo quy định, sau khi in mẫu, người phụ trách phải kiểm tra một lượt để tránh sai sót, trước khi nhấn nút in đồng loạt.

Nếu bỏ câu hỏi này đi thì đồng nghĩa sẽ bỏ 2 điểm trong tổng điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay của thí sinh (điểm môn Toán nhân hệ số 2). Trong khi đó, chỉ cần chênh nửa điểm là quyết định việc đỗ trượt, nên thí sinh, phụ huynh bức xúc là điều dễ hiểu.

"Để tránh thiệt thòi cho thí sinh, Sở GD&ĐT nên tổ chức chấm theo hai phương án cả dấu cộng và trừ, thí sinh đưa ra được đáp án đúng vẫn sẽ chấm như bình thường. Dù là câu hỏi nào vẫn đánh giá được năng lực của thí sinh", thầy Tùng nói.

Đồng quan điểm thầy Nguyễn Viết Tiến, giáo viên môn Toán trường THCS Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội nói việc ý 1 bài 3 dấu gạch ngang của phân thức bị mờ nên gây hiểu nhầm là dấu trừ “-“ và sự việc trên xảy ra ở một số hội đồng thi, không phải toàn thành phố.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT cần nhanh chóng xác minh, đưa ra phương án xử lý tốt nhất. “Trường hợp thí sinh không làm được bài đó thì không cho điểm hoặc đúng đến đâu cho điểm đến đó. Nếu thí sinh làm theo đầu bài hiểu nhầm nhưng đúng thì vẫn nên cho điểm tối đa bài đó. Sở GD&ĐT cần có hướng xử lý hợp tình hợp lý nhất cho học sinh, vì đây là cuộc thi rất khốc liệt được cả thí sinh, phụ huynh và xã hội quan tâm", thầy Tiến kiến nghị.

Trước đó, ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi Toán - môn thi cuối cùng xét tuyển vào lớp 10 công lập chiều qua (11/6), nhiều phụ huynh, thí sinh bức xúc phản ánh việc đề thi Toán lớp 10 bị mờ, in kém chất lượng khiến các em hiểm nhầm, dẫn đến làm sai câu hỏi, mất điểm.

Ở câu 3, ý 1 yêu cầu thí sinh giải phương trình. Do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành - 2. Một số điểm thi được phản ánh có hiện tượng trên như là điểm thi trường THCS Trần Đăng Ninh, THPT Nguyễn Văn Cừ, THCS Yên Thường, THPT Dương Xá, THPT Đan Phượng, THPT Quang Trung - Đống Đa.

Đề thi bị in mờ phần gạch ngang khiến thí sinh hiểu nhầm sang dấu trừ (trái) và đề thi chuẩn (phải). Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn giáo dục. Sáng nay (12/6) nhiều phụ huynh đến Sở GD&ĐT kiến nghị về vụ việc.

