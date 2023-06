Đề Toán thi vào lớp 10 in mờ khiến thí sinh hiểu nhầm: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

(VTC News) -

Tối 11/6, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận thông tin đề môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sáng nay ở một số điểm thi bị in mờ dấu, khiến nhiều thí sinh nhầm tưởng thành dấu trừ. Sở GD&ĐT đang xác minh, làm rõ thông tin trên.

Ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề về phản ánh này.

"Sau khi xác minh cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh", lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Trước đó, ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi Toán - môn thi cuối cùng xét tuyển vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh, thí sinh bức xúc phản ánh việc đề thi Toán lớp 10 bị mờ, in kém chất lượng khiến các em hiểm nhầm, dẫn đến làm sai câu hỏi, mất điểm. Một số điểm thi được phản ánh có hiện tượng trên như điểm thi trường THCS Trần Đăng Ninh, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Cao Bá Quát, THCS Yên Thường, THPT Dương Xá, THPT Đan Phượng, THPT Quang Trung - Đống Đa...

Theo đó, ở câu 3, ý 1 yêu cầu thí sinh giải phương trình. Tuy nhiên, do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành - 2.

Đề thi bị in mờ phần gạch ngang khiến thí sinh hiểu nhầm sang dấu trừ (trái) và đề thi chuẩn (phải)

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn giáo dục. Em Lê Hoàng Nam tham gia thi ở điểm trường THPT Cao Bá Quát buồn bã khi để mất điểm không đáng có ở câu hỏi này.

Ban đầu, em nghi đề có vấn đề vì đáp án nghiệm ra số lẻ, nhưng vẫn tiếp tục tính toán vì nghĩ đề chung toàn Hà Nội thì không thể sai. Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều bạn trong nhóm em cũng thắc mắc sao đáp án lại ra nghiệm lẻ.

"Em như chết đứng sau khi cô giáo dạy Toán nói đề nhầm lẫn, không thể tính ra nghiệm lẻ được. Có thể do đề của Sở GD&ĐT Hà Nội in sai, hoặc thiếu", Hoàng Nam bức xúc nói và cho biết câu hỏi này trị giá 1 điểm.

Tương tự, em Trần Thị Ánh Tuyết, điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ buồn bã khi mất điểm ở câu hỏi dễ này. "Sau khi ra khỏi phòng thi, em có so đáp án với nhóm bạn lớp học ôn. Tuy nhiên, riêng chỉ mình em giải ra đáp án khác ở câu hỏi 3, ý 1. Em hoang mang bản thân không thể sai ở câu hỏi đơn giản như vậy", nữ sinh chia sẻ và cho biết tá hoả khi so sánh đề thi Toán với các bạn thì biết rằng điểm trường THPT Nguyễn Văn Cừ đề bị in mờ, một số trường khác trong khu vực Long Biên thì không bị.

Trên các diễn đàn, nhiều học sinh phản ánh tình trạng tương tự. Một số phụ huynh cho biết sẽ làm đơn phản ánh sự việc tới Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện khoảng 40 người ký tên.

Theo quy chế thi, "khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ, phải báo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất năm phút tính từ thời điểm phát đề".

Hà Cường