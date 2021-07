Hà Nội: Phong toả toàn bộ phường Chương Dương

(VTC News) -

Trưa 31/7, trả lời PV VTC News, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng chức năng đã thực hiện cách ly toàn bộ phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) để triển khai rà soát, truy vết sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên địa bàn.

Cùng ngày, UBND quận Hoàn Kiếm cũng ra quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8.

Phường Chương Dương phong toả trong 14 ngày để phòng, chống dịch COVID-19

Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân tại địa bàn dân cư phường Chương Dương không tiếp xúc với người khác; không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

Trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền nhiều hình thức đến cư dân trong khu vực cách ly, vận động người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong công tác phòng dịch COVID-19, tổ chức thực hiện cách ly phường theo đúng quy định.

Căn cứ vào địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu lập sơ đồ triển khai các chốt kiểm soát khu vực cách ly; lực lượng tại mỗi chốt bao gồm: 1 cán bộ công an quận hoặc 1 cán bộ công an phường, 1 cán bộ dân quân, 1 cán bộ y tế phường, 1 thành viên tổ COVID cộng đồng. Chốt trưởng là công an.

Nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực cách ly, quận Hoàn Kiếm yêu cầu tạm dừng hoạt động các công trình xây dựng trong vùng cách ly; không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người tại các khu vực trong vùng cách ly; người dân trong vùng cách ly không được đi ra ngoài khu vực cách ly trong suốt thời gian cách ly; học sinh, giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên ngoài vùng cách ly phải được cho nghỉ và không đi ra ngoài vùng cách ly trong suốt thời gian cách ly.

Trưa 30/7, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 61 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một dân quân tại quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, anh T.Q.H., 30 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa. Ngày 28/7, anh có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy. Ngày 29/7, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.