Hà Nội phân luồng lại hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 1 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.) Để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động của Đại hội, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Theo đó, Công an TP Hà Nội tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên (trừ các phương tiện phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên một số tuyến đường theo thời gian.

Nhiều tuyến đường sẽ tạm cấm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Từ 6h - 9h00 ngày 24/1/2021: Tạm cấm trên các tuyến đường: Đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo); Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long); Trần Duy Hưng; Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn; Kim Mã; Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai – Đội Cấn); Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Hùng Vương; Chu Văn An; Hoàng Diệu; Độc Lập; Lê Hồng Phong; Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Tri Phương; Điện Biên Phủ; Nguyễn Quyền; Trần Bình Trọng; Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo – Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo – Quang Trung); Quán Sứ; Tràng Thi.

Từ 6h30 - 8h30, 10h30 - 14h00, 16h00 - 18h30 các ngày từ 25/1 đến hết 2/2: Tạm cấm trên các tuyến đường: Đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo); Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long); Trần Duy Hưng; Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn; Kim Mã; Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai – Đội Cấn); Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Chu Văn An; Nguyễn Tri Phương; Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn – Điện Biên Phủ đến Lê Duẩn – Trần Nhân Tông); Nguyễn Quyền; Trần Bình Trọng; Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo – Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo – Quang Trung); Quán Sứ; Tràng Thi.

Riêng thời gian từ 6h30 - 8h30 ngày 25/1, tạm cấm bổ sung một số tuyến đường: Đặng Thai Mai; Xuân Diệu; Âu Cơ; Nghi Tàm; Yên Phụ; Thanh Niên; Hùng Vương; Hoàng Văn Thụ; Độc Lập; Điện Biên Phủ.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải theo chiều đi và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm như sau:

Phương tiện từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Lào Cai…) đi các tỉnh phía Nam, Tây Nam, Đông Nam (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương…) và ngược lại, đi theo hướng:

Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo - rẽ phải vào đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Tỉnh lộ 70 - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - Văn Khê - Phúc La - Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - QL1A hoặc từ Phạm Văn Đồng đi vành đai 3 trên cao, đến Pháp Vân đi các tỉnh phía Nam, Tây Nam, Đông Nam.

Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - QL5 - đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng hoặc rẽ cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - vành đai 3 - Pháp Vân - đi các tỉnh phía Nam, Tây Nam.

Cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - rẽ QL5 đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng…; hoặc đi thẳng cầu Thanh Trì - vành đai 3 - Pháp Vân - đi các tỉnh phía Nam, Tây Nam.

Các tỉnh từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương…) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La…) và ngược lại, đi theo hướng:

QL1A hoặc QL1A mới (cao tốc Hà Nội, Bắc Giang) - cầu Thanh Trì hoặc đến QL5 - Đàm Quang Trung - Cổ Linh - cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - QL6 - đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc.

QL5 - đường dẫn vành đai 3 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Quang Trung (Hà Đông) - QL6 - đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc.

QL5 - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - vành đai 3 trên cao - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú - QL6 (hoặc Hồ Tùng Mậu - QL32 - Tỉnh lộ 70 - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - QL6 - đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc.