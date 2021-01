6.000 chiến sĩ công an, quân đội xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

(VTC News) -

Dự lễ xuất quân có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội 13 của Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội.

Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội 13 của Đảng (Ảnh: Việt Cường.)

Tại lễ xuất quân, các lực lượng đã duyệt đội ngũ và diễu hành gồm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, biểu diễn quân sự, võ thuật, khí công, công phá và diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và bảo vệ yếu nhân. Các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh thủ đô và các đơn vị thuộc Bộ Công an chủ động sẵn sàng các phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với lực lượng tinh nhuệ nhất, đầy đủ trang thiết bị nhất.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập cho biết: “Diễn tập phương án lần này nhằm đánh giá và khẳng định khả năng khai thác, phát huy và làm chủ các loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và để báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã sẵn sàng. Trong mọi hoàn cảnh các lực lượng đặc biệt là công an và quân đội sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng như sự bình yên hạnh phúc của nhân dân”.

Các lực lượng tham gia lễ xuất quân (Ảnh: Việt Cường)

Phát biểu chỉ đạo Lễ xuất quân, diễn tập, ông Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực cố gắng, những thành tích, kết quả của lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong việc chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân, các lực lượng liên quan tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội và triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội.

Màn biểu diễn võ thuật của Cảnh sát cơ động tại lễ xuất quân (Ảnh: Việt Cường)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị lực lượng Công an nhân dân, quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho Đại hội. Đồng thời chủ động xử lý, giải quyết vô hiệu hóa mọi tình huống có thể xẩy ra để đạt mục tiêu cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội 13 của Đảng:“Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Ngoại giao, Bộ Y tế Thành ủy-UBND thành phố Hà Nội và các bộ phận chức năng của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công; tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh gắn với tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đem hết tâm huyết, sức lực và tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội”.

Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập phương án phòng, chống bạo loạn (Ảnh: Việt Cường).

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương giải quyết từ sớm có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng lực lượng công an nhân dân cùng với lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh Đại hội 13 của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.