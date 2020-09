Hà Nội có thêm một bệnh nhân thiệt mạng do sốt xuất huyết

Trước khi đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, bệnh nhân đã bị sốt 5 ngày và tự mua thuốc về điều trị. Đây là trường hợp thứ 2 ở Hà Nội tử vong do sốt xuất huyết và đều đến bệnh viện muộn với tình trạng bệnh nặng suy đa tạng.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân đến khám và xét nghiệm được phát hiện sốt xuất huyết. Lúc đó, men gan của bệnh nhân tăng cao và bắt đầu suy gan, suy thận, suy đa tạng. Lúc đầu, bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu A9 được lọc máu và chuyển đến điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Sau nửa ngày, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực để chạy ECMO (tim, phổi nhân tạo) và hồi sức nhưng bệnh nhân đã tử vong sáng 1/9.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2020, Khoa Cấp cứu A9 cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân sốt xuất huyết là nam thanh niên 17 tuổi (ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) bị ngừng tim 30 phút do sốc khi truyền dịch tại nhà. Đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được 2 lần hồi sức tim thành công và được áp dụng kỹ thuật ECMO, nhưng do tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã tử vong do suy đa tạng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố ghi nhận 1.574 trường hợp mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2019, số ca mắc giảm 1.612 trường hợp (cùng kỳ năm 2019 ghi nhận 3.186 trường hợp).