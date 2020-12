Hà Nội bầu chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Sáng 7/12, phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ điểm lại một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2020.

Kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và một số ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và quy định của Trung ương, Thành ủy nghiêm túc, dân chủ, công khai thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những cán bộ có tín nhiệm cao nhất trong số các cán bộ được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng của Thành phố và Trung ương, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá và lựa chọn những cán bộ hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng để bầu các chức danh nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội.

Cũng tại tại kỳ họp lần này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020. Các đại biểu cần chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cho giai đoạn tới.

"Chúng ta có giải quyết được các vấn đề tồn tại về đất đai như giao đất dịch vụ, cấp sổ hồng, sổ đỏ cho nhà xây dựng trên đất nông nghiệp? Chúng ta có làm được chuyển biến căn bản, giải quyết dứt điểm việc này trong 1 đến 2 năm không?", ông Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố cần thảo luận, cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện chủ đề công tác của năm; Xem xét, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, tồn tại kéo dài nhiều năm như thiếu nhà văn hóa thôn, thiếu chợ dân sinh, các công viên từ cấp thôn, tổ dân phố và vấn đề giao đất dịch vụ...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị HĐND Thành phố sớm thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Ông Vương Đình Huệ lưu ý cần giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở; phân bổ hợp lý nguồn lực đảm bảo tập trung đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật khung; hệ thống các cầu bắc qua sông Hồng.

Những dự án trọng điểm của Thành phố có vai trò thúc đẩy liên kết các tỉnh vùng Thủ đô, liên kết các huyện; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các huyện phía Nam (Quốc lộ 1A cũ, Quốc lộ 21B, nâng cấp Quốc lộ 32…) thể hiện quan điểm phát triển đồng đều; quan tâm đầu tư thúc đẩy các huyện sớm trở thành quận trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Huệ cũng đề nghị các cấp, các ngành bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất, tốt nhất các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo quốc phòng, an ninh... cần quan tâm công tác an sinh, phúc lợi xã hội, tổ chức, chăm lo các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết; tăng cường cung ứng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.