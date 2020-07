Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tạm dừng các lễ hội để phòng dịch COVID-19

Sáng 30/7, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát đi công văn số 173 gửi các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, các Học viện Phật giáo cùng tất cả cơ sở tự viện, tăng ni cả nước nhằm yêu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo nội dung công văn, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, khóa lễ, khóa tu mùa hè cho giới trẻ và các khóa tu tập trung đông người; yêu cầu xem xét lùi thời gian tổ chức Đại giới đàn đối với các tỉnh thành được Giáo hội chấp thuận trước đó; các đạo tràng an cư tập trung có thể chuyển hình thức an cư tại chỗ; các Học viện Phật giáo, cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm cấm túc an cư - nội bất xuất, ngoại bất nhập để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tăng ni.

Qua đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc nhở tăng ni, phật tử thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; khai báo y tế và tự cách ly y tế nếu đi qua vùng dịch, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, chỉ đạo của địa phương trong phòng chống dịch bệnh.

Chùa Bái Đính kết thúc khóa tu mùa hè “Về Nguồn” sớm hơn dự kiến do dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: phatsuonline).

Sáng 6h ngày 30/7, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Đà Nẵng, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 459.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 81.546 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 472 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 14.213 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 66.861 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Cả nước có 276 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 369/459 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 80,4%.

Trong số các bệnh nhân còn lại, 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 3 bệnh nhân âm tính lần 2 với nCoV. Cả nước hiện còn 78 người dương tính với virus corona.

Các địa phương đang ghi nhận có ca mắc gồm: TP Đà Nẵng, TP Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.