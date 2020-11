Giải golf từ thiện gây quỹ giúp nạn nhân tai nạn giao thông

Tiếp nối thành công Giải Golf từ thiện gây Quỹ “Chung tay vì An toàn giao thông” lần thứ I năm 2019, Báo Giao thông tổ chức Giải Golf từ thiện thường niên lần thứ II năm 2020 để gây Quỹ “Chung tay vì An toàn giao thông”. Toàn bộ số tiền tài trợ, ủng hộ của các golf thủ và các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ (sau khi trừ chi phí) sẽ được Ban Tổ chức chuyển vào Quỹ “Chung tay vì An toàn giao thông”.

Giải quy tụ 144 golfer chia làm 3 bảng (Bảng A: 0-18; Bảng B: 19-28; Bảng C: 29-36); Thi đấu gậy 18 lỗ (stroke play), kết quả thi đấu tính theo Hadicap ngày (System 36).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Best Gross, 3 giải nhất, nhì, ba ở 3 bảng cùng các giải kỹ thuật. Hai giải HIO được trao ở hố số 8 (1 xe ô tô Hyundai Santafe trị giá hơn 1,2 tỷ đồng) và hố số 12 (trị giá 500 triệu đồng tiền mặt).

Tổng giá trị giải thưởng ước tính lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên (phải) trả lời phỏng vấn về giải đấu.

Từ năm 2013, Báo Giao thông đã thành lập quỹ “Chung tay vì an toàn giao thông”. Từ khi ra mắt quỹ “Chung tay vì an toàn giao thông”, đến nay Báo Giao thông đã tổ chức hàng trăm chương trình từ thiện, trao hàng nghìn suất quà và học bổng; xây 20 ngôi nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng/căn cho các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; xây 3 cây cầu ở Long An và Sóc Trăng, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, trong đó cây cầu ở Sóc Trăng vừa tổ chức khánh thành tháng 10/2020. Tính đến thời điểm hiện nay, Quỹ Chung tay Vì ATGT của Báo Giao thông cùng các nhà hảo tâm đã chi cả chục tỷ đồng cho các hoạt động, chương trình từ thiện.

Trong tháng 10/2020 vừa qua, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn các tỉnh miền Trung nước ta đã xảy ra lũ lớn trên diện rộng, lớn nhất trong vòng 50 năm qua, gây thiệt hại vô cùng to lớn về người, tài sản và tinh thần cho đồng bào khu vực miền Trung.

Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Báo Giao thông đã phát động Chương trình “Cùng Báo Giao thông cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”. Qua đó, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành GTVT, các nhà hảo tâm ủng hộ cùng chung tay hướng về miền Trung.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành GTVT với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, trong đó có một phần từ Quỹ Chung tay vì ATGT. Báo đã phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp thành lập các đoàn cứu trợ trực tiếp đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi để trao tận tay bà con trong tháng 10/2020.

Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng kịp thời, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, góp phần chung tay, sẻ chia bớt những khó khăn của nhân dân vùng bão lũ, giúp bà con khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.