Hơn 200 golfer tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2020

Giải Tiền Phong Golf Championship 2020 là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2020), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là gây quỹ cho các hoạt động của “Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship 2020.

"Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam” được thành lập từ năm 1993 do Thủ tướng Chính phủ là chủ tịch danh dự, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn là chủ tịch Hội đồng điều hành và Báo Tiền Phong là cơ quan thường trực điều hành, với mục đích giúp đỡ các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ đối với những thanh thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, nhất là đối với những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những hoạt động nổi bật của Quỹ là “Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được bình chọn và trao thưởng vào dịp 26/3 hằng năm. Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ.

Từ nguồn kinh phí huy động xã hội hóa cho Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, trong năm 2018, Quỹ đã trao tặng hàng tỷ đồng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc như: Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, toàn bộ học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olimpic quốc tế đoạt giải, vận động viên điền kinh đoạt Huy chương vàng Asiad 18 có hoàn cảnh khó khăn Bùi Thu Thảo.

Golfer tranh tài ở Tiền Phong Golf Championship 2020.

Năm 2019, Quỹ đã tiến hành trao thưởng 200 triệu đồng cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2019 và cuối năm này tiếp tục trao thưởng hàng tỷ đồng cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam, 2 đội tuyển bóng đá Nam, Nữ Quốc gia giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 tại Philippines.

Ở mùa giải thứ 4 năm nay, Tiền Phong Golf Championship có sự tham gia của hơn 200 golfer thi đấu trên sân Kings Course và sân Mountainview thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Giải đấu năm nay lần đầu tiên quy tụ dàn golfer trẻ tài năng của Việt Nam gồm: nhà vô địch quốc gia nữ năm 2014, 2015, 2019 Nguyễn Thảo My; nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2018 Nguyễn Bảo Long; ĐKVĐ nam quốc gia Nguyễn Đặng Minh; nhà vô địch nam đối kháng quốc gia 2019 Nguyễn Nhất Long cùng hàng loạt golfer trẻ nổi bật như Nguyễn Quang Trí, Lê Chúc An...

Một điều đáng đáng tiếc là nhà đương kim vô địch năm 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh quyết định rời giải vào phút cuối vì không kịp bình phục chấn thương tay. Tuy nhiên, sự hấp dẫn và kịch tính chắc chắn vẫn là điều không thể thiếu của giải đấu vì tài năng trẻ Việt Nam qua màn đấu gậy giữa các golfer trẻ hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh sự góp mặt của dàn golfer nổi bật, Tiền Phong Golf Championship cũng lần đầu tiên được chứng kiến màn so tài của các người đẹp nổi tiếng.

Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Huyền My, người đẹp Thanh Tú cùng một số người đẹp khác sẽ trực tiếp cầm gậy tranh tài trên sân. Đây là bước tiến lớn của giải, góp phần đưa môn thể thao golf lan toả rộng khắp trong cộng đồng, khi mà ở những mùa giải đầu, các Hoa hậu, người đẹp chỉ tham dự giải với tư cách đại diện hình ảnh. Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy tiếp tục đảm nhận vai trò là đại diện hình ảnh của giải.

Trong ngày thi đấu, BTC sẽ thực hiện các hoạt động thiết thực, góp phần huy động nguồn tài chính cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, thông qua chương trình “Lucky Challenge - Một cú lên on trúng ngay giải thưởng” tại hố số 19 của sân Kings Course. Bên cạnh đó, BTC cũng có những hoạt động nhân văn và ý nghĩa như trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho 5 y bác sỹ trẻ đã chiến đấu ở những tâm dịch Hà Nội và Đà Nẵng; hay trích 100 triệu từ Quỹ để tổ chức hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mất mát và khó khăn với đồng bào miền Trung gặp bão lũ.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cũng là nét hấp dẫn của Tiền Phong Golf Championship 2020. Ngoài giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi Bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật. Đặc biệt, do số lượng golfer tranh tài đông kỷ lục nên BTC quyết định sẽ trao giải thưởng HIO ở cả hai sân thi đấu Kings Course và Mountainview, trong đó có tới 5 xe Toyoto có giá trị như Camry 2.5Q, Fortuner Legender 2.8AT, Innova V 2.0AT và 2 chiếc Corolla Cross.

Các golfer dự giải Tiền Phong Golf Championship 2020 sẽ được chia làm 6 bảng đấu, thi đấu theo thể thức System 36, đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày.

Luật chính thức được áp dụng tại Tiền Phong Golf Championship 2020 là Luật của R&A và USGA (Luật Golf do Royal Ancient St Andrews Anh quốc và Hiệp hội golf Hoa Kỳ xuất bản) cùng với luật địa phương do Ban tổ chức quy định.

Kết thúc ngày thi đấu, các golfer sẽ tham dự Gala trao giải lần đầu tiên được tổ chức ngay không gian ngoài trời của sân golf. Bên cạnh các golfer, đêm Gala còn có sự góp mặt của các khách mời là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội; Hoa hậu, Á hậu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức; các nghệ sĩ uy tín, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012 là ca sĩ Tùng Dương và nghệ sĩ Thanh Lam sẽ trình diễn trong đêm Gala trao giải.