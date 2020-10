Hoa hậu Ngọc Hân, Jennifer Phạm tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship

Hoa hậu tranh tài

Sau 3 mùa giải tổ chức, Tiền Phong Golf Championship nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, cộng đồng golfer và người hâm mộ trên cả nước về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn lẫn ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

Ở mùa giải thứ 4 năm nay, Tiền Phong Golf Championship quy tụ 180 golfer thi đấu trong vòng một ngày, vào thứ 7 (31/10/2020) trên sân Kings Course và sân Mountainview thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Trong đó, sân Kings Course là dự án sân golf đầu tiên do Jack Nicklaus II (con trai cả huyền thoại golf Jack Nicklaus) thiết kế tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp đồng hợp tác độc quyền giữa tập đoàn Nicklaus Design và BRG Group.

Với thiết kế đầy thử thách và sáng tạo, trải dài trên sườn đồi dưới chân núi Ba Vì và uốn lượn theo hồ Đồng Mô, Kings Course- được đưa vào vận hành hồi đầu năm 2018- hứa hẹn sẽ là một thử thách thú vị cho các golfer tham gia tranh tài, bên cạnh sân Mountainview quen thuộc.

Để tăng cường chất lượng chuyên môn giải, theo đúng tôn chỉ là hướng đến tính chuyên nghiệp cao, cũng như nâng cao ý nghĩa của giải trong việc hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam phát triển, BTC sẽ mời 10 golfer trẻ hàng đầu Việt Nam tham dự như golfer nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thảo My, nhà vô địch giải 2018 Nguyễn Bảo Long, nhà vô địch giải 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh, Đoàn Uy, Thanh Minh, golfer vô địch trẻ nữ Lê Chúc An, Quang Trí, Đặng Minh....

Đáng chú ý, không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Huyền My, người đẹp Thanh Tú cùng một số người đẹp khác sẽ trực tiếp cầm gậy tranh tài trên sân.

Đây thực sự là một bước tiến, một sự phát triển của giải, góp phần đưa môn thể thao golf lan toả rộng khắp trong cộng đồng, khi mà ở những mùa giải đầu, các Hoa hậu, người đẹp chỉ tham dự giải với tư các Đại diện hình ảnh. Để rồi qua những buổi lên sân, tham gia các hoạt động cùng BTC, golf bỗng “thấm” vào những người đẹp từ lúc nào để lôi cuốn họ đến sân tập, bắt đầu những bài tập cơ bản với tư thế cầm gậy, thực hiện những cú swing đầu đời.

Tăng cường hỗ trợ

Một trong những hoạt động nổi bật của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là “Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được bình chọn và trao thưởng vào dịp 26/3 hằng năm. Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh Quỹ và huy động nguồn tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ.

Từ nguồn kinh phí huy động xã hội hóa cho Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, trong năm 2018, Quỹ đã trao tặng hàng tỷ đồng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm nay, bên cạnh hoạt động thi đấu, BTC còn thực hiện một hoạt động đầy ý nghĩa, mang đúng tinh thần của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Đó là hoạt động tôn vinh những y bác sĩ trẻ, những chiến sĩ quả cảm trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, góp công lớn trong 2 vào “trận chiến” chống dịch.

Theo đó, tại Gala trao giải, BTC sẽ trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho 5 y bác sỹ trẻ chiến đấu ở những tâm dịch Hà Nội và Đà Nẵng.

Hấp dẫn giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cũng là một điểm thu hút của Tiền Phong golf Championship năm nay với tổng giá trị giải thưởng khoảng 6 tỷ đồng, trong đó có các giải HIO ở các hố đặc biệt gồm 4 xe ô tô của nhãn hiệu Toyota, thẻ thành viên Platinum VIP CLB Du thuyền cá nhân Việt Yard trị giá 500 triệu đồng, bộ gậy Fullset Majety trị giá 400 triệu đồng.

Bên cạnh giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như các giải Longest Drive, các giải Nearest to the Pin với Cúp và nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Tiếp nối truyền thống, BTC sẽ trao Cúp luân lưu cho nhà vô địch, có khắc tên nhà vô địch trên Cup qua từng năm. Ba nhà vô địch đã được vinh danh gồm Lê Hùng Nam, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Một trong những điểm mới trong giải năm nay, đêm Gala trao giải dự kiến sẽ diễn ra ngoài trời ngay tại sân golf sau khi kết thúc ngày thi đấu, với sự tham dự của các golfer, khách mời là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, cùng sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, Hoa hậu, Á hậu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức, các nghệ sĩ uy tín, và một số gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy là đại diện hình ảnh của giải.

Các golfer dự giải Tiền Phong Golf Championship 2020 sẽ được chia làm năm bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-15), bảng B (HDCP từ 16- 28), bảng C (HDCP từ 29-36) và bảng nữ (HDCP 0-36), bảng VIP (HDCP 0-36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày - System 36.

Luật chính thức được áp dụng tại Tiền Phong Golf Championship 2020 là Luật của R&A và USGA (Luật Golf do Royal Ancient St Andrews Anh quốc và Hiệp hội golf Hoa Kỳ xuất bản) cùng với luật địa phương do Ban tổ chức quy định.