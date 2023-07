Giá xăng dầu hôm nay 25/7: Tiếp đà đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 25/7, giá dầu WTI giao dịch ở mức 78,54 USD/thùng, tăng 1,3 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 82,51 USD/thùng, tăng 1,92 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu tăng khi nguồn cung thắt chặt và hy vọng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc đã củng cố giá dầu Brent ở mức trên 80 USD/thùng, ngay cả khi các nhà giao dịch kỳ vọng các ngân hàng trung ương của Mỹ và châu Âu sẽ tăng lãi suất nhiều hơn.

Các tiêu chuẩn đã tăng lần lượt 1,5% và 2,2% vào tuần trước, mức tăng thứ tư liên tiếp trong tuần, do nguồn cung dự kiến sẽ thắt chặt sau đợt cắt giảm của OPEC+.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ.

Giao tranh cũng leo thang vào tuần trước tại Ukraine sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận hành lang an toàn trên biển do Liên hợp quốc làm trung gian để xuất khẩu ngũ cốc.

Giá dầu tăng phản ánh “các điều kiện thắt chặt do việc cắt giảm sản lượng dầu của Saudi tác động đến thị trường... ngay cả khi nhu cầu về xăng và nhiên liệu máy bay trong mùa hè đã mạnh hơn một chút”, Citi Research cho biết trong một báo cáo.

“Mặc dù một đợt tăng lãi suất khác của Fed trong tuần này có thể gây ra một số biến động giá ngắn hạn, nhưng chúng tôi dự đoán các điều kiện thị trường thắt chặt do việc cắt giảm nguồn cung của OPEC và gia tăng đồn đoán của thị trường về các biện pháp kích thích hơn nữa ở Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy giá cao hơn trong quý 3 năm 2023”, các nhà phân tích từ Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết trong một lưu ý.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu hôm 21/7, giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít (tăng 1.220 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 22.792 đồng/lít (tăng 1.295 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.500 đồng/lít (tăng 884 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít (tăng 869 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg (tăng 437 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Việc giá bán lẻ trong nước tăng trên 1.200 đồng với xăng ở kỳ điều hành này, theo liên Bộ Công Thương – Tài chính chủ yếu do giá thế giới đi lên 10 ngày qua.

Kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định: Không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Ngọc Vy