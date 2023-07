Giá xăng dầu hôm nay 24/7: Tăng nhẹ, thị trường bình ổn

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 24/7, giá dầu WTI giao dịch ở mức 76,84 USD/thùng, tăng 0,2 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 80,58 USD/thùng, tăng 0,3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Tuần trước, giá dầu tăng, giảm đan xen trong các phiên giao dịch. Mặc dù có 2 phiên giảm nhưng giá dầu vẫn kết thúc tuần ở mức tăng với giá dầu Brent tăng khoảng 1,2%, dầu WTI tăng gần 2%, đánh dấu tuần tăng giá thứ tư liên tiếp.

Giá dầu tăng nhẹ.

Tuần trước, giá dầu đỏ sàn bởi các yếu tố tác động chính là số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến và các nhà đầu tư chốt lời.

Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố đầu tuần trước cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 0,8% trong quý II so với quý I. Trong tháng 6, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 3,1%, thấp hơn 4 lần so với mức tăng 12,7% trong tháng trước đó, đồng thời thấp hơn so với kỳ vọng tăng trưởng 3,2% của các nhà phân tích.

Giá dầu đã lấy lại được đà tăng khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm ngừng tăng lãi suất, dự trữ dầu của Mỹ giảm nhẹ, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh và sự gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong những tháng tới.

Theo CNBC, cùng với việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày của OPEC+, một số thành viên của OPEC+ đang tự nguyện cắt giảm sản lượng thêm 1,66 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2024. Ngoài ra, các đối thủ nặng ký của liên minh là Saudi Arabia và Nga đã tuyên bố tự nguyện cắt giảm thêm vào tháng 7 và tháng 8, lần lượt là cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày và xuất khẩu 500.000 thùng/ngày.

Joseph McMonigle, Tổng thư ký của Diễn đàn Năng lượng quốc tế, cho biết giá dầu sẽ tăng trong nửa cuối năm do nguồn cung gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu hôm 21/7, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít, xăng RON95 không cao hơn 22.792 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.500 đồng/lít, dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít, dầu mazut không cao hơn 15.725 đồng/kg.

Việc giá bán lẻ trong nước tăng trên 1.200 đồng với xăng ở kỳ điều hành này, theo liên Bộ Công Thương - Tài chính chủ yếu do giá thế giới đi lên 10 ngày qua.

