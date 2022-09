Giá thịt heo hôm nay 13/9: Giảm rải rác ở một vài nơi

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm 1.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg.

Sau khi đi ngang vào cuối tuần trước, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay có dấu hiệu hạ nhẹ tại một vài nơi trong khu vực. Trong đó, TP Hà Nội giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua với giá là 67.000 đồng/kg, cùng với Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Trong khi đó, tại Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang và Lào Cai, giá heo hơi tiếp tục giao dịch trong khoảng giá từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hà Nội 67.000 Gảm 1.000 Ninh Bình 66.000 Không tăng, không giảm Hà Nam 65.000 - Vĩnh Phúc 67.000 - Tuyên Quang 67.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận biến động ở một số địa phương trong hôm nay. Sau khi giảm nhẹ một giá, Thanh Hóa hiện thu mua tại mốc 65.000 đồng/kg, cùng với Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Khánh Hòa.

4 tỉnh gồm Quảng Bình, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận giữ nguyên giá heo không đổi khi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực là 59.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận.

Như vậy giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 59.000 - 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 65.000 Không tăng, không giảm Quảng BÌnh 64.000 - Thừa Thiên Huế 65.000 - Quảng Ngãi 66.000 - Bình Định 65.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhiều nhất là 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một vài tỉnh thành trong khu vực.

Cụ thể, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua heo hơi tại mốc 64.000 đồng/kg.

Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng đang giao dịch chung mức 61.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.

Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương giữ giá cao nhất khu vực, đạt ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Nhìn tổng thể giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 65.000 Không tăng, không giảm Vĩnh Long 64.000 Giảm 1.000 Thành phố Hồ Chí Minh 60.000 Không tăng, không giảm Cần Thơ 61.000 - An GIang 66.000 -

Giá thịt heo trong nước không biến động

Trong khi giá heo hơn có biến đọng nhẹ thì giá thịt heo không coá biến động. Cụ thể, giá thị heo mát ngày (12/9) của Meat Deli từ trang winmart.vn không thay đổi so với hôm qua. Hiện, các sản phẩm thịt heo đang được bán với giá trong khoảng 99.900 - 177.900 đồng/kg.

Cụ thể, thịt heo xay loại 1 đang giữ mức giá thấp nhất, đạt mức 99.900 đồng/kg trong khi cao nhất là 177.900 đồng/kg được ghi nhận của ba rọi heo. Một số các sản phẩm khác như thịt đùi heo và chân giò rút xương có giá bán lần lượt là 131.900 đồng/kg và 137.900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, tại Trung Quốc, giá thịt heo đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8/2022, mặc dù trước đó chính phủ đã thực hiện các biện pháp nhằm ổn định chi phí và đảm bảo nguồn cung ở quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới này. Giá thịt heo trên toàn quốc đã tăng 53% từ mức của tháng Năm, lên 23,34 nhân dân tệ/kg (tương đương 3,4 USD/kg) hôm 9/9, theo trang theo dõi giá thịt heo của Trung Quốc www.zhuwang.cc.

Theo dữ liệu được công bố hôm 9/9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng chậm lại trong tháng 8, xuống còn 2,5%, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng tăng với tốc độ thấp nhất trong 18 tháng, ở mức 2,3% - thấp hơn nhiều so với Mỹ, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong hàng thập kỷ. Tuy nhiên, giá thịt heo, một mặt hàng chủ lực ở Trung Quốc được sử dụng trong nhiều món ăn, đã đi ngược lại xu hướng này. Giá đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, với mức tăng trung bình 22,5% trong tháng 8/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Trước đó, giá thịt heo cũng đã tăng 20,2% trong tháng 7/2022 do sản lượng giảm khiến nguồn cung bị siết chặt.