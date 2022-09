Giá heo hơi hôm nay 9/9: Đi ngang tại nhiều nơi, ở miền Nam giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang

Thị trường heo hơi miền Bắc đồng loạt chững lại tại các tỉnh, thành trong hôm nay.

Tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lào Cai và Hà Nội ghi nhận mức giá giao dịch trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Hưng Yên và Thái Bình tiếp tục neo tại ngưỡng cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Yên Bái và Hà Nam giữ mức thấp nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Nam Định và Ninh Bình tiếp tục thu mua heo hơi với giá 66.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hà Nội 68.000 Không tăng, không giảm Lào Cai 68.000 - Thái Bình 69.000 - Tuyên Quang 67.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên không có biến động

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không ghi nhận biến động mới, duy trì khoảng giá từ 59.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa, giá heo hơi tiếp tục giao dịch ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Bình Thuận là địa phương có giá giao dịch thấp nhất khu vực, ở mức 59.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Nghệ An 65.000 Không tăng, không giảm Quảng Bình 64.000 - Đắk Lắk 60.000 - Thừa Thiên Huế 65.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg

Trong khi đó, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành trong khu vực.

Giá heo hơi hôm nay tại Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, Trà Vinh tăng 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, Cần Thơ và Trà Vinh giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg xuống 61.000 đồng/kg, ngang giá với tỉnh Kiên Giang và Bến Tre.

Thương lái ở các tỉnh TP.HCM, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau và Long An đang thu mua heo hơi trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại duy trì thu mua heo hơi với giá từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Trong ngày, giá heo hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn giữ ở mức 65.000 đồng/kg. Dự báo trong thời gian tới giá heo sẽ tiếp tục ổn định ở mức trên 60.000 đồng/kg.

Tại một số nước lân cận, giá heo hơi cũng có xu hướng tăng nhẹ. Trong đó, heo hơi tại Trung Quốc neo giá cao, dao động từ 77.000 - 84.000 đồng/kg, mức trung bình 80.000 đồng/kg; tại Thái Lan từ 65.000 - 71.000 đồng/kg; Lào từ 54.000 - 56.000 đồng/kg; Campuchia từ 55.000 - 59.000 đồng/kg...

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Cần Thơ 61.000 + 1.000 Trà Vinh 61.000 + 3.000 Thành phố Hồ Chí Minh 60.000 Không tăng, không giảm Bình Dương 62.000 -

Ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ đàn heo

Cập nhật số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 8 đạt 650 triệu USD, tăng 41% so với tháng trước và tăng 63,5% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu ước đạt 3,73 tỉ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh giá heo hơi đang ổn định thì tình hình dịch bệnh trên đàn heo có diễn biến phức tạp. Cục Thú y đã khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi, các chủ trang trại và chính quyền địa phương không tự ý tiêm vaccine mà không có sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Quyền Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết: “Các trường hợp heo chết sau khi tiêm vaccine tại Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi là do cung ứng, bán vaccine trực tiếp cho thú y cơ sở và người chăn nuôi tự tiêm không đúng đối tượng chỉ định. Do vậy, người chăn nuôi không tự ý tiêm vaccine mà không có sự giám sát của các cơ quan thú y và Công ty Navetco. Bên cạnh đó, hệ thống thú y cơ sở và người chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng, không sử dụng chung kim tiêm nhằm hạn chế lây lan virus DTHCP thực địa trong quá trình tiêm. Phải tuân thủ nghiêm các quy trình để bảo vệ đàn heo khỏi dịch bệnh, hạn chế tình trạng thiếu hụt thực phẩm vào dịp cuối năm và Tết nguyên đán”.