Giá heo hơi hôm nay 28/9: Giảm nhẹ ở miền Trung - Tây Nguyên

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đứng yên

Thị trường heo hơi miền Bắc trong ngày tiếp tục lặng sóng. Theo đó, mức giá 62.000 đồng/kg được xem là cao nhất khu vực, được giao dịch tại các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên và Thái Bình.

Trong khi đó, giá heo hơi tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nam, Tuyên Quang, Nam Định, Vĩnh Phúc và Ninh Bình được các thương lái thu mua ở 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất trong ngày tại khu vực phía Bắc là 59.000 đồng/kg, tại tỉnh Thái Nguyên.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thái Nguyên 59.000 Không tăng, không giảm Hà Nam 60.000 - Bắc Giang 62.000 - Thái Bình 62.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg

Tại thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái đang thu mua với giá 60.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương như Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa.

Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay, trong đó, Đắk Lắk và Bình Thuận cùng ghi nhận mức giá 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Lâm Đồng và Ninh Thuận lần lượt ghi nhận giá heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Quảng Ngãi 60.000 Giảm 1.000 Quảng Nam 60.000 Giảm 1.000 Bình Thuận 56.000 Không tăng, không giảm Hà Tĩnh 61.000 -

Giá heo hơi hôm nay đi ngang tại miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt chững lại trên diện rộng.

Tại các tỉnh Tây Ninh, Vũng Tàu, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng tiếp tục thu mua heo hơi với giá thấp nhất là 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại tỉnh Cà Mau, giá heo hơi được giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg, Long An giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, các tỉnh thành khác vẫn giữ giá ổn định trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Kiên Giang 57.000 Không tăng, không giảm Sóc Trăng 57.000 - Cà Mau 60.000 - Long An 63.000 -

Thịt heo đứng yên

Trong khi giá heo hơi vẫn tiếp tục có chiều hướng giảm thì giá thị heo bán lẻ tại các siêu thị, chợ truyền thống vẫn ở mức cao, giao dịch trong khoảng 64.000 - 158.000 đồng/kg và các sản phẩm thịt heo tại cửa hàng WinMart vẫn giao dịch quanh mốc 99.900 - 177.900 đồng/kg.

Cụ thể, thịt heo mát Meat Deli được bán với giá khoảng 99.900 - 177.900 đồng/kg, trong đó mỡ heo là sản phẩm có giá bán thấp nhất là 99.900 đồng/kg. Kế đến là ba sản phẩm thịt đùi heo, chân giò rút xương và nạc vai heo giữ mức trong khoảng 131.900 - 141.900 đồng/kg. Cao hơn là nạc dăm heo và ba rọi heo được ghi nhận tương ứng với mức 157.900 đồng/kg và 177.900 đồng/kg.

Cũng giữ nguyên giá bán trong nhiều ngày qua là thịt heo tại Công ty thực phẩm tươi sống Hà Hiền. Hiện, các sản phẩm thịt heo ở đây đang được bán với giá trong khoảng 64.000 - 158.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi có chiều hướng giảm, giá thịt heo vẫn neo cao trong nhiều ngày qua.

Xuất khẩu thức ăn gia súc tăng 11% so với cùng kỳ

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 8 tháng năm 2022 đạt 781,29 triệu USD, tăng 11% so với 8 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 8/2022 đạt 101,09 triệu USD, tăng6,7% so với tháng 7/2022 và tăng 25,4% so với tháng 8/2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị tường lớn nhất trong tháng 8/2022 tiếp tục tăng 21,2% so với tháng 7/2022 và tăng 21,8% so với tháng 8/2021, đạt 34,68 triệu USD. Tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 8 tháng năm 2022 đạt 311,48 triệu USD, tăng mạnh 24,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 39,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ hai - tăng 8,7% so với cùng kỳ, đạt 111,28 triệu USD, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch. Riêng tháng 8/2022 giảm 24% so với tháng 7/2022 nhưng tăng 17% so với tháng 8/2021, đạt 14,3 triệu USD.

Thị trường Mỹ xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 106,35 triệu USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 8/2022 tăng 6,8% so với tháng 7/2022 và tăng mạnh 983% so với tháng 8/2021, đạt 17,27 triệu USD.