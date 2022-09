Giá heo hơi hôm nay 25/9: Tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều nơi

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang

Tại khu vực miền Bắc, sau nhiều đợt giảm giá liên tục, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên và Thái Bình.

Thấp hơn một giá, tại Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình là 61.000 đồng/kg.

Còn tại Thái Nguyên, giá heo hơi đang neo tại mức thấp nhất khu vực là 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi liên tục giảm, giá thịt heo cũng giảm.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hà Nội 60.000 Không tăng, không giảm Thái Bình 62.000 - Hà Nam 61.000 - Vĩnh Phúc 61.000 - Tuyên Quang 60.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận giảm nhẹ tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 56.000 - 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, cùng giảm 1.000 đồng/kg, tại Nghệ An và Thừa Thiên Huế hiện thương lái thu mua heo hơi với giá 60.000 đồng/kg, ngang bằng Bình Định.

Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, Lâm Đồng và Ninh Thuận đang thu mua heo hơi ở mức 59.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận hiện đang ghi nhận mức 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Mức giá cao nhất là 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Nghệ An 60.000 Giảm 1.000 Thừa Thiên Huế 60.000 Giảm 1.000 Bình Định 60.000 Không tăng, không giảm Đắk Lắk 56.000 Không tăng, không giảm Hà Tĩnh 61.000 Không tăng, không giảm

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 đồng/kg

Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một vài tỉnh thành và dao động trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua heo hơi tại mức 59.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, Bình Phước, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp và Cần Thơ đang giao dịch chung mức 58.000 đồng/kg.

Long An là địa phương giữ giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt ngưỡng 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Vĩnh Long 59.000 Giảm 1.000 TP Hồ Chí Minh 58.000 Không tăng, không giảm Đồng Nai 58.000 - Bình Dương 58.000 - Cần Thơ 58.000 -

Nhà chăn nuôi muốn bán sớm để chốt lời

Giá heo hơi đang xuống thấp khiến nhiều nhà chăn nuôi lo lắng vì giá hiện tại đang trên đà tiệm cận với giá thành sản xuất. Do đó, nhiều hộ chăn nuôi cũng muốn bán sớm để chốt lời. Điều này cũng góp phần làm cho giá heo đi xuống trong suốt tuần qua.

Giá heo hơi liên tục giảm, người chăn nuôi muốn bán sớm để chốt lời.

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, đến cuối tháng 8, tổng đàn heo trên cả nước khoảng 28,7 triệu con, sản lượng thịt heo hơi cả nước ước đạt khoảng 2,94 triệu tấn. Dự kiến từ nay đến cuối năm, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng ước đạt 350.000 tấn/tháng.

Cùng với sự ổn định của giá heo hơi, giá thịt bán lẻ ở các hệ thống phân phối cũng ổn định trong khoảng 64.000 - 158.000 đồng/kg. Giá một số mặt hàng tiêu biểu như ba rọi là 124.000 đồng/kg và sườn non 158.000 đồng, sườn già 96.000 đồng, nạc vai 94.000 đồng…

Cụ thể, giá thịt heo mát Meat Deli tại Winmart tiếp tục đi ngang, được bán với giá trong khoảng 99.900 - 177.900 đồng/kg.

Theo đó, thịt đùi heo và chân giò rút xương hiện được bán với giá lần lượt là 131.900 đồng/kg và 137.900 đồng/kg. Nhỉnh hơn là nạc vai heo và nạc dăm heo có giá bán tương ứng với mức 141.900 đồng/kg và 157.900 đồng/kg. Thấp nhất vẫn là thịt heo xay loại 1 đạt mức 99.900 đồng/kg.

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dồi dào

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 8/2022 tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp, tháng 8/2022 tăng 24,4% so với tháng 7/2022 và tăng 44,3% so với tháng 8/2021, đạt 573,32 triệu USD.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 3,65 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Argentina, chiếm 29,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,09 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 21%, đạt gần 766,74 triệu USD, tăng mạnh 96% so với cùng kỳ.

Tiếp đến là Mỹ, 8 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 451,39 triệu USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch. Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng 15,5% so với 8 tháng đầu năm 2021, đạt 315,5 triệu USD. Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 3,2%, đạt 252,08 triệu USD.