(VTC News) -

Giá heo hơi miền Bắc tăng cao nhất 5.000 đồng/kg trong tuần

Theo khảo sát, thị trường heo hơi tại khu vực miền Bắc ghi nhận tăng cao nhất 3.000 đồng/kg trong tuần qua.

Cụ thể, tỉnh Hưng Yên tăng 3.000 đồng/kg lên mức 56.000 đồng/kg - cao nhất khu vực.

Tương tự, tỉnh Thái Bình ghi nhận mức giao dịch là 55.000 đồng/kg sau khi tăng 3.000 đồng/kg - ngang với các địa phương bao gồm Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang sau khi tăng 2.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg lần lượt lên mức 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không ghi nhận biến đổi về giá, hiện duy trì trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Lào Cai 52.000 Không tăng, không giảm Nam Định 52.000 - Thái Nguyên 55.000 - Hà Nội 53.000 - Thái Bình 55.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên biến động từ 1.000- 5.000 đồng/kg

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên biến động trong khoảng 1.000 - 5.000 đồng/kg trong tuần qua.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận điều chỉnh giá thu mua tăng 5.000 đồng/kg lên mức 56.000 đồng/kg - cao nhất khu vực.

Trong khi đó, thương lái tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg sau khi cùng tăng 2.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, heo hơi tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk được thu mua với giá giảm 1.000 đồng/kg về mức 52.000 đồng/kg - ngang với Thanh Hoá và Quảng Ngãi.

Tại các địa phương khác, giá heo hơi ổn định trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Hiện tại, heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang được thu mua với giá dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 52.000 Không tăng, không giảm Quảng Bình 54.000 - Thừa Thiên Huế 54.000 - Lâm Đồng 52.000 - Bình Thuận 56.000 -

Giá heo hơi tại miền Nam tăng giảm 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 28/11 dao động trong khoảng 51.000 – 56.000 đồng kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi biến động 1.000 đồng/kg trong tuần qua.

Cụ thể, TP Vũng Tàu giảm 1.000 đồng/kg về mức 52.000 đồng/kg - ngang với Long An, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tiếp tục có mức giao dịch thấp nhất và cao nhất khu vực tương ứng 51.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hai tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức 54.000 đồng/kg. TP Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg lên mức 53.000 đồng/kg - ngang với các địa phương còn lại.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) TP Hồ Chí Minh 53.000 Không tăng, không giảm Cần Thơ 53.000 - Cà Mau 55.000 - Sóc Trăng 52.000 - An Giang 53.000 -

Như vậy, tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi trong xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá heo hơi trung bình vẫn không vượt được ngưỡng 54.000 đồng/kg. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc và miền Nam, giá heo hơi trung bình ngày cuối tuần (27/11) đứng ở mức 54.000 đồng/kg, trong khi đó, tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi trung bình ngày cuối tuần (27/11) ghi nhận mức 53.850 đồng/kg.

Giá thực phẩm giảm, tác động tích cực đến chăn nuôi

Mới đây, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) thông báo chỉ số giá lương thực, thực phẩm thế giới tháng 10 tiếp tục giảm nhẹ, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp và giảm khoảng 14,9% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 3/2022.

Cụ thể, trong tháng vừa qua, chỉ số giá lương thực, thực phẩm trung bình toàn cầu ở mức 135,9 điểm. FAO cũng điều chỉnh chỉ số tháng 9 là 136,0, giảm nhẹ so với mức 136,3 đưa ra trước đó. Chỉ số của tháng 10 đã giảm mạnh so với mức kỷ lục hồi tháng 3 là 159,7 nhưng vẫn cao hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Giá lương thực, thực phẩm nói chung giảm nhưng chỉ số giá ngũ cốc tăng 3% trong khi giá lúa mì tăng 3,2%, chủ yếu do chịu ảnh hưởng bởi những bất ổn trong quá trình xuất khẩu ngũ cốc từ Ucraina và Mỹ điều chỉnh giảm nguồn cung. Trong khi đó, giá gạo thế giới tăng 1%.

Ngược lại, chỉ số giá dầu thực vật của FAO giảm 1,6% trong tháng 10/2022 và giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2021. Giá các sản phẩm sữa cũng giảm 17% trong khi thịt giảm 1,4% và đường giảm 0,6%.