Giá heo hơi hôm nay 25/11: Tăng nhiều nhất 3.000 đồng/kg ở vài địa phương

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi điều chỉnh giá tăng cao nhất 3.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi tăng nhẹ một giá, thương lái tại Hà Nội và Phú Thọ đang thu mua heo hơi với giá lần lượt là 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Hưng Yên, giá heo hơi tăng 2.000 đồng/kg lên mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tương tự, tỉnh Thái Bình điều chỉnh giao dịch lên mức 55.000 đồng/kg, tăng cao nhất 3.000 đồng/kg.

Như vậy giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thái Bình 55.000 Tăng 3.000 Hưng Yên 56.000 Tăng 2.000 Hà Nội 53.000 Tăng 1.000 Phú Thọ 54.000 Tăng 1.000 Hà Nam 52.000 Không tăng, không giảm

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục đi ngang

Người chăn nuôi hy vọng dịp cuối năm giá heo hơi sẽ tăng.

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt giữ nguyên giá heo hơi không đổi trong hôm nay.

Trong đó, mức giao dịch thấp nhất tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk là 51.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bình Thuận, heo hơi đang được giao dịch với giá cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại duy trì giá ổn định trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 52.000 Không tăng, không giảm Quảng Bình 54.000 - Quảng Trị 54.000 - Thừa Thiên Huế 54.000 - Đắk Lắk 51.000 -

Giá heo hơi tại miền Nam Tại miền Nam tăng nhẹ

Tại miền Nam xu hướng tăng đã xuất hiện. Cụ thể, tại Đồng Nai giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên mức 54.000 đồng/kg.

Mức giá phổ biến ở các tỉnh miền Đông là 53.000 - 54.000 đồng/kg, trừ Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn 52.000 đồng/kg.

Ở ĐBSCL, mức tăng 1.000 đồng/kg ghi nhận tại Hậu Giang, giá heo hơi tại đây lên mức 53.000 đồng/kg.

Kiên Giang vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực và cả nước với 51.000 đồng.

Mức giá bình quân của khu vực này là 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) THP Hồ Chí Minh 52.000 Không tăng, khôn giảm Đồng Nai 54.000 Tăng 1.000 Hậu Giang 53.000 Tăng 1.000 Bến Tre 53.000 Không tăng, không giảm Cần Thơ 52.000 -

Dự báo giá heo hơi tăng dịp cuối năm

Trong khi giá heo hơi xuống thấp, giá thịt heo tại các siêu thị và chợ truyền thống vẫn khá ổn định.

Cụ thể, tại các chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Láng (Đống Đa), chợ Cầu Giấy (Cầu Giấy), chợ 365 (Hà Đông), chợ đầu mối Minh Khai (Hoàng Mai)…các sản phẩm thịt heo đang được bán với giá trong khoảng 62.000 - 156.000 đồng/kg.

Heo hơi tăng giá, dự báo thịt heo cũng sẽ tăng nhẹ dịp cuối năm.

Còn trong siêu thị và các cửa hàng tiện lợi, giá thịt heo mát Meat Deli đang được bán trong khoảng 109.900 - 177.900 đồng/kg.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sau một thời gian dài lao dốc, giá heo hơi đã tăng trở lại nhờ những thông tin tích cực từ việc tìm giải pháp xuất khẩu thịt heo của Chính phủ. Các nhà chăn nuôi hy vọng, giá heo hơi có thể tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới để có thể cắt lỗ vì hiện tại giá heo hơi bán ra vẫn còn nằm dưới giá thành chăn nuôi.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 10/2022 tiếp tục giảm nhẹ 2,3% so với tháng 9/2022 nhưng tăng nhẹ 3,1% so với tháng 10/2021, đạt 402,09 triệu USD.

Tính chung trong 10 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 4,51 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 29,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,34 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 10/2022 đạt 86,4 triệu USD, giảm mạnh 46,4% so với tháng 9/2022 và giảm 50% so với tháng 10/2021.

Đứng thứ 2 là thị trường Brasil chiếm tỷ trọng 20,5%, đạt trên 924,61 triệu USD, tăng mạnh 90,6% so với cùng kỳ; riêng tháng 10/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 93,61 triệu USD, tăng mạnh 45,7% so với tháng 9/2022 và tăng 283,2% so với tháng 10/2021.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 10/2022 nhập khẩu tăng 53,5% so với tháng 9/2022 và tăng 34,7% so với tháng 10/2021, đạt 75,36 triệu USD; cộng chung cả 10 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 580,8 triệu USD, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 10 tháng đầu năm 2022 tăng 17,3% so với 10 tháng đầu năm 2021, đạt 395,99 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 3,4%, đạt 307,29 triệu USD.