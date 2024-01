Giá đạn pháo ở châu Âu tăng gấp 10 lần

(VTC News) -

Tổng tham mưu trưởng lực lượng lũ trang Thụy Điển, Trung tướng Michael Claesson cho biết, sự thiếu hụt đạn dược ở châu Âu đã khiến giá đạn dược tăng cao khi các quốc gia phương Tây tranh giành bổ sung kho dự trữ của mình trong khi đó vẫn phải viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Sveriges Radio hôm 9/1, tướng Claesson cho biết cuộc xung đột đã dẫn đến nhu cầu tăng đột biến trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ông cũng mô tả mức tăng này là “đáng kể”.

Giá đạn pháo ở châu Âu đã tăng gấp 10 lần so với thời điểm tháng 2/2022. (Ảnh: AFP)

“Tôi sẽ không đưa ra con số chính xác, nhưng chúng tôi đang nói về mức tăng từ 5 đến 10 lần so với thời điểm trước khi xung đột”, đồng thời lưu ý rằng xung đột ở Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến giá thành đạn dược mà còn cả các trang thiết bị quân sự khác.

Theo ông Claesson, đạn pháo cho pháo tự hành Archer 155 mm do Thụy Điển chế tạo hiện đắt gấp 8 lần so với năm 2021. Ông cho rằng mức tăng khó tin này là do các nước đều đang mua vào số lượng lớn đạn dược không chỉ ở Thụy Điển mà khắp châu Âu.

“Tất cả những điều trên tạo ra nhu cầu và sự cạnh tranh gay gắt, về cơ bản giống như thể mọi người đang xếp hàng để mua đạn pháo vậy”, tướng Claesson nhấn mạnh.

Bình luận về việc mua sắm vũ khí vào cuối tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson thừa nhận rằng đất nước của ông đang rơi vào “tình thế khó khăn” vì không chỉ hỗ trợ Ukraine mà còn phải lo liệu an ninh của chính mình. Tính đến tháng 12, Stockholm đã cung cấp cho Kiev 2,2 tỷ USD viện trợ quân sự.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị quốc phòng tổ chức ở Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác châu Âu của ông “tạo ra một kho vũ khí để bảo vệ tự do” bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí chung.

Các quan chức Nga đã nhiều lần nói rằng việc phương Tây thúc đẩy trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột đồng thời trở thành gánh nặng đối với các quốc gia này. Vào tháng 10, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng “tiềm năng sản xuất đạn dược của tập thể phương Tây là có hạn”, đồng thời cho biết họ sẽ phải mất nhiều thời gian để huy động các nguồn lực của mình, một nỗ lực mà ông cho rằng có thể gây ra “một số xung đột nhất định”. .”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hồi tháng trước thừa nhận rằng Kiev cảm nhận được “sự mệt mỏi vì chiến tranh” ngày càng tăng ở phương Tây và thừa nhận cuộc phản công của nước này không mang lại kết quả như mong muốn. Trong khi Moskva mô tả nỗ lực của Kiev là một thất bại hoàn toàn, đồng thời cho rằng Ukraine đã mất khoảng 160.000 quân trong 6 tháng phản công.