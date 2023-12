Ghen tuông, nam thanh niên chém người yêu cũ giữa chợ rồi tự tử

(VTC News) -

Ngày 23/12, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử Trần Phi Tùng (24 tuổi, trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Trần Phi Tùng và chị Nguyễn Thị D. (22 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng làm việc tại một quán nhậu và có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, hai người thường mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, thậm chí đánh nhau.

Giữa tháng 6/2023, chị D. muốn chia tay nhưng Tùng không đồng ý, đe dọa sẽ giết chị nếu nhất quyết bỏ nhau. Cuối tháng 7, chị D. chuyển việc, đến bán hàng tại chợ Hòa Cầm (TP Đà Nẵng).

Nghĩ rằng chị D. chuyển chỗ làm là để tránh xa mình, tối 6/8, Tùng nhắn tin trách móc, chửi mắng. Một tin nhắn có nội dung đe dọa: “Đời mi coi như tan rồi đó”. Thanh niên này nảy sinh ý định giết bạn gái cũ rồi tự tử.

Trần Phi Tùng tại tòa.

Ngày 7/8, Tùng từ Huế vào Đà Nẵng, đến chợ Hòa Cầm tìm chị D. Đến chợ, thấy chị D. đang đứng bán hàng, Tùng từ phía sau bước đến rút dao tấn công liên tiếp. Nạn nhân la hét, phản kháng dữ dội và sau đó được người dân ứng cứu, đưa đến bệnh viện.

Còn Tùng sau khi ra tay với người yêu cũ thì dùng dao tự tử nhưng bị người dân khống chế. Người dân cùng công an phường Công an phường Hòa Thọ Đông đưa Tùng vào bệnh viện sơ cứu. Tại đây, thấy bạn gái cũ cũng đang được cấp cứu, Tùng tiếp tục tấn công khiến công an phải khống chế, đưa về trụ sở.

Theo kết quả giám định thương tật, chị D. bị tổn thương cơ 10%.

Tại phiên xét xử ngày 23/12, Tùng khai nhận vì quá yêu nên mới níu kéo tình cảm, cũng vì quá yêu mà sinh ra ghen tuông. Đặc biệt, khi chị D. chụp ảnh với người yêu mới gửi cho Tùng và nhắn tin thách thức, bị cáo nảy sinh ý định giết người rồi tự tử.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Phi Tùng mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Giết người, tuyên bị cáo bồi thường thêm cho bị hại 15 triệu đồng.