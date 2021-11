Công an Bình Dương thông tin vụ nam thanh niên giết người yêu do cãi nhau

(VTC News) -

Ngày 9/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an TP Thuận An đang phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra hôm 8/11 trên địa bàn phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 8/11, Đặng Thành Nhân (29 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) đến Công an phường Thuận Giao trình báo việc do cãi nhau nên đã dùng dao đâm chị Tiết Hồng Giang (35 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh là bạn gái của Nhân) tử vong.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an Bình Dương)

Sau khi rà soát hiện trường vụ việc tại một phòng trọ thuộc khu dân cư Việt-Sing, phường Thuận Giao, TP Thuận An, lực lượng Công an phát hiện chị Giang đã chết, trên người có nhiều vết thương và máu.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Nhân khai nhận do xảy ra mâu thuẫn cự cãi nên đã dùng dao đâm chị Giang tử vong vào rạng sáng 8/11.

Trong quá trình giằng co với nạn nhân, Nhân cũng bị thương ở vùng bụng. Sau khi gây án, Nhân khóa cửa phòng trọ rồi bỏ đi, sau đó trình báo với cơ quan công an.

Phòng trọ trên do chị Giang thuê để ở một mình từ tháng 7/2021. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.