Gần 374.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm

(VTC News) -

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2022 đến 14/6/2023), toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người.

Hiện trường vụ ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), khiến 18 người bị thương, xảy ra ngày 5/4.

So với cùng kỳ năm 2022 số vụ tai nạn giao thông giảm 762 vụ (giảm 13,29%), giảm 484 người chết (giảm 14,45%), giảm 214 người bị thương (giảm 5,81%). Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 8 địa phương giảm trên 40% số người chết là: Thái Nguyên, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, Ninh Bình. Đặc biệt, Thái Nguyên, Đà Nẵng giảm trên 60% số người chết do tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, số người chết do tai nạn giao thông tại các thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, Bình Dương và Tiền Giang cũng được kéo giảm sâu so với cùng kỳ cả về tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối.

Tuy nhiên, vẫn còn 17 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 7 tỉnh tăng trên 20% là: Lào Cai, Đồng Nai, Thanh Hóa, Sơn La, Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh. Trong đó, 4 tỉnh có số người chết tăng trên 70% trở lên là: Sơn La, Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý trên 1,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 3.252 tỷ đồng, tước 328.213 giấy phép phép lái xe các loại, tạm giữ gần 530.000 phương tiện...

Đáng chú ý, trên đường bộ có gần 374.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 22,6%), 1.159 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,07%), 35.293 trường hợp chở hàng quá tải trọng (chiếm 2,13%)…

Anh Văn