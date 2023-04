Trong 3 tháng, hơn 1.400 người tử vong do tai nạn giao thông

Đây là thông tin được ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia - nói tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác bảo đảm ATGT quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023 diễn ra chiều nay 6/4.

Theo ông Hùng, 15% nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường; gần 8% do chuyển hướng không chú ý; 72% do vi phạm tốc độ; 0,18% do sử dụng ma túy, chất gây nghiện; hơn 32% các nguyên nhân khác và 34% chưa xác định được nguyên nhân.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều 5/4 tại ngã tư Võ Chí Công- Xuân La (Ảnh: Đình Hiếu)

Thống kê cho thấy, vẫn còn 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2022. Trong đó, 11 tỉnh tăng hơn 20% là: Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Hà Giang, Tây Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn và Sơn La.

Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Điển hình tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương. Trong đó, vụ tai nạn ở huyện Núi Thành làm 10 người chết; tại Nghệ An xảy ra 1 vụ làm 3 người chết và 1 người bị thương...

Gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội làm 18 người bị thương và vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên biển ở Quảng Ninh vào chiều 5/4.

Ông Hùng cũng chỉ ra, tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá nên bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng.

(Nguồn: Vietnamnet)