Gần 4.300 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 8 tháng

Ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia - cho biết, trong 8 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/8/2022), toàn quốc xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người, bị thương 4.957 người.

“So với 8 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 190 vụ (giảm 2,47%), tăng 341 người chết (tăng 8,67%), giảm 387 người bị thương (giảm 7,24%)”, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay.

Hiện trường vụ TNGT ở gần cầu Thăng Long, Hà Nội.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 7.390 vụ, làm chết 4.178 người, bị thương 4.937 người. Đường sắt xảy ra 70 vụ, làm chết 52 người, bị thương 17 người. Đường thủy xảy ra 23 vụ, làm chết 34 người, bị thương 3 người. Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 12 người.

Chỉ tính riêng tháng 8/2022 (từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022), toàn quốc xảy ra 952 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người và làm bị thương 701 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông tăng 436 vụ (tăng 84,5%), tăng 229 người chết (tăng 87,4%), tăng 352 người bị thương (tăng 100,8%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 941 vụ, làm chết 482 người, bị thương 699 người. Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 2 người; đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người.

Trong tháng 8/2022, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 59 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 9 sự cố trong đó 1 sự cố mức C và 8 sự cố mức D, giảm 3 sự cố so với tháng 7/2022 và tăng 9 sự cố so với cùng kỳ năm 2021, không xảy ra sự cố uy hiếp an toàn nghiêm trọng và sự cố uy hiếp an toàn cao.