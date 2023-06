Đức lần đầu thông qua chiến lược an ninh, coi Nga là đe dọa lớn nhất

(VTC News) -

Chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của Đức mô tả Nga là thế lực đe dọa cả trật tự khu vực và toàn cầu, đồng thời tuyên bố NATO “luôn sẵn sàng” để “bảo vệ các đồng minh của mình”.

Nội dung chiến lược cho rằng, chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine là hành động “vi phạm luật pháp quốc tế và trật tự an ninh châu Âu”. Trong đó, Berlin cáo buộc Nga thực hiện chính sách đế quốc và tìm cách thiết lập phạm vi ảnh hưởng ở châu lục này.

“Với sự vi phạm mang tính thời đại đối với trật tự hòa bình châu Âu, Nga đe dọa trực tiếp đến an ninh của Đức, an ninh của các đồng minh NATO và EU", nội dung chiến lược nêu, đồng thời cho biết thêm rằng “trong tương lai gần, nước Nga ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương".

Chiến lược an ninh quốc gia của Đức cũng nhấn mạnh, “cả Đức và NATO” đều không tìm kiếm sự cạnh tranh hoặc đối đầu với Nga, tuyên bố NATO “luôn sẵn sàng” để bảo vệ chủ quyền của cả các thành viên và của các đồng minh.

Trong lời nói đầu của tài liệu, Thủ tướng Olaf Scholz cũng cho hay, hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine thay đổi trật tự an ninh châu Âu. Ông coi đó là lời cảnh báo, buộc Đức phải trang bị đầy đủ cho lực lượng vũ trang của mình để đương đầu với những thách thức thời hiện đại.

Thủ tướng Olaf Scholz cũng mô tả nhiệm vụ cốt lõi của quân đội Đức là bảo vệ cả chính nước Đức và các đồng minh trước “các cuộc tấn công".

Bên cạnh đó, chiến lược an ninh quốc gia của Đức cũng coi Trung Quốc là "đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống", cáo buộc Bắc Kinh liên tục hành động chống lại lợi ích của Đức trong nỗ lực định hình lại trật tự toàn cầu.

"Trung Quốc đang cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để sắp xếp lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện có, đồng thời khẳng định vị trí thống trị khu vực với sức mạnh hơn bao giờ hết. Hành động hết lần này đến lần khác đi ngược lại lợi ích và giá trị của chúng ta", tài liệu chiến lược an ninh quốc gia của Đức nêu.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Đức công bố công bố chiến lược an ninh quốc gia, đề cập đến mối đe dọa bên trong và bên ngoài đối với nước này, từ rủi ro quân sự đến các cuộc tấn công mạng và biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi thuyết trình Đức, ông Scholz khẳng định bản sắc an ninh của Đức vẫn “được neo giữ trong Liên minh châu Âu và Liên minh xuyên Đại Tây Dương”. Ông cũng chỉ ra “tình bạn sâu sắc với Pháp” và “quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ” của Berlin.

