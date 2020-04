Du học Australia: Hành trình từ Hà Nội đến Melbourne

Sau khi cầm trên tay tấm Visa du học Australia sang chảnh, chắc hẳn điều đầu tiên các bạn sẽ làm là mua vé máy bay và tìm nhà (hoặc liên hoan tưng bừng).

Tuy nhiên, giá vé máy bay và tiền thuê nhà ở Melbourne hay các thành phố lớn của Australia nói chung không hề rẻ, có thể lên đến hơn 1.500 AUD/tháng. Do đó, chúng ta cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng để tìm được lựa chọn phù hợp cho bản thân.

Vé máy bay

Từ Việt Nam có ít đường bay thẳng tới Australia, nên du học sinh nào từ Hà Nội muốn bay đến Melbourne như tôi thường phải đặt vé quá cảnh qua một nước châu Á nào đó. Cả hành trình bay mất tổng cộng 10 - 20 tiếng bao gồm thời gian quá cảnh.

Hiện nay có một số hãng máy bay giá rẻ như Scoot, Air Asia, Jetstar,… khai thác đường bay Việt Nam-Australia nên du học sinh sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Google Flights – công cụ tìm kiếm chuyến bay miễn phí.

Tôi quyết định tự săn tìm vé trên trang web Google Flights vì còn hơn 1 tháng nữa mới bay. Đây là nơi cung cấp đầy đủ thông tin chuyến bay của tất cả các hãng trên thế giới và cập nhật giá vé liên tục.

Tôi có thể ngồi ở nhà so sánh, lựa chọn chuyến bay phù hợp nhu cầu và túi tiền của mình nhất, sau đó dùng thẻ MasterCard mua vé online trên trang chủ các hãng bay một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. May mắn là tôi đã mua được vé một chiều, bao gồm 40kg hành lý ký gửi chỉ với giá 400 AUD. Đặt vé càng sớm sẽ càng có nhiều cơ hội săn được vé giá rẻ hơn.

Nếu không có thời gian hoặc không có thẻ MasterCard/ Visa, bạn cũng có thể đặt vé qua một đại lý vé máy bay để họ tìm giúp theo các yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, mua vé máy bay online sẽ không chỉ cho bạn quyền chủ động sắp xếp chuyến đi của mình dù ở bất cứ nước nào, mà còn giúp bạn làm quen với việc dùng thẻ MasterCard và Visa - thứ bạn không thể thiếu khi sống ở Australia.

Phương tiện đưa đón sân bay

Tôi rất may mắn là được trường bên Australia cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí từ sân bay về nhà cho sinh viên mới. Chỉ cần cung cấp trước thông tin chuyến bay và địa chỉ nơi ở cho nhà trường, đến sân bay Avalon, bang Victoria đã có một nhân viên giơ bảng đón tôi ở ngoài cửa ra và đưa về tận nhà tại Melbourne.

Còn nếu bạn phải tự túc phương tiện di chuyển từ sân bay về nơi ở, thường có 3 lựa chọn sau:

- Nhờ nhà trường thuê dịch vụ đưa đón tận nhà giúp: Các dịch vụ loại này thường có xe đẹp, rộng rãi, thuận tiện, có người đón bạn ngay tại sảnh đón sân bay nhưng giá khá cao.

- Bắt taxi: Ngoài một số taxi có sẵn tại sân bay, bạn có thể cài đặt các ứng dụng gọi xe như Uber, Ola, Didi, .v.v. thường có giá rẻ hơn nhiều. Có điều bạn cần lưu ý giá đi taxi tại Australia cao gấp 4-5 lần so với Việt Nam.

- Đi phương tiện công cộng: Đây là loại hình phương tiện tiết kiệm chi phí nhất. Tại một số sân bay tương đối gần CBD (trung tâm thành phố) thường sẽ có xe bus hoặc shuttle bus đi vào CBD. Riêng tại sân bay Sydney có thêm lựa chọn tàu điện ngầm rất nhanh và rẻ.

Tại các sân bay xa CBD khác như tại Melbourne thì xe của hãng SkyBus là lựa chọn phổ biến nhất, SkyBus có bán vé online và cả trực tiếp tại sân bay. Tuy nhiên, nếu nhà bạn ở không gần các điểm trả khách, bạn sẽ phải bắt thêm 1, 2 chuyến xe hoặc tàu nữa, rất bất tiện đối với các bạn mang theo nhiều hành lý cồng kềnh.

Du học sinh có thể truy cập trang web chính thức của sân bay để tìm hiểu về các phương tiện đang hoạt động tại mỗi nơi và cách thức mua vé hoặc thẻ đi tàu xe. Để bắt xe taxi hay bus có thể các bạn sẽ phải đi bộ một đoạn cùng với hàng chục kg hành lý, chú ý các biển chỉ đường tại sân bay và đừng ngại hỏi đường những người Australia tốt bụng để tránh bị lạc.

SkyBus - một trong các phương tiện đưa đón sân bay được ưa chuộng tại Australia

Nơi ở

Một số du học sinh chọn cách sang ở nhờ nhà người quen hoặc ở tạm khách sạn vài ngày rồi trực tiếp đi tìm phòng ưng ý sau. Đa phần còn lại thì chọn cách tìm nhà ở cố định trước khi bay để cho chắc chắn.

Rất nhiều du học sinh chọn thuê phòng ký túc xá của trường vì cách này dễ dàng, thuận tiện nhất. Các phòng ký túc xá rất đa dạng, gần nơi học và được trang bị đầy đủ nội thất, thiết bị. Tuy nhiên vì giá thuê rất cao nên tôi đã chọn cách tìm nhà ở ngoài. Các du học sinh Việt Nam cũng thường chỉ ở ký túc xá vài tháng rồi tìm nhà bên ngoài với giá rẻ hơn.

Sau một tuần lướt qua các trang mạng đăng tin cho thuê nhà uy tín của Australia như gumtree.com.au, flatmates.com.au, tôi đã tìm được cho mình một căn phòng đơn ưng ý trên Gumtree. Phòng tôi nằm trong một ngôi nhà lớn ở ngoại ô Melbourne với sân vườn rộng xanh mướt, yên tĩnh, cách trường 3km, cách bến bắt tàu điện, xe bus 50m, khu dân cư an ninh tốt và giá vừa phải. Đặc biệt nhất là 5 người bạn cùng nhà đến từ 5 quốc gia khác nhau, mà tôi thường nói đùa là ngôi nhà đa quốc gia.

Nếu các bạn muốn ở nơi sầm uất và nhộn nhịp hơn thì có thể thuê các phòng chung cư trong CBD. Các du học sinh cũng có thể tìm trên các fanpage của Hội sinh viên Việt Nam nếu muốn ở cùng người Việt. Một lưu ý nhỏ là giá thuê hiển thị trên các trang đó là giá tính theo tuần. Nhà càng xa CBD sẽ càng có giá rẻ hơn, đôi khi chỉ bằng ½ giá thuê trong CBD.

Do chỉ có thể liên hệ với chủ nhà qua email, để đảm bảo an toàn tôi có nhờ 1 người bạn tại Melbourne đến khảo sát nhà trực tiếp trước khi đặt cọc tiền thuê nhà. Nếu không có bạn bè nào, các bạn có thể hẹn chủ nhà gọi video call và quay cận cảnh từ ngoài vào trong nhà cho bạn xem.

Một góc ngôi nhà mà tôi ở tại Melbourne

Sau khi chọn phòng, bạn sẽ phải đặt cọc trước 1 khoản tiền để giữ phòng (thường tương ứng tiền thuê 1 tháng). Hãy nhớ yêu cầu chủ nhà soạn và ký hợp đồng thuê nhà theo đúng luật Australia để được các cơ quan chức năng hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của bạn nếu cần. Và thông thường chủ nhà sẽ ra điều kiện là du học sinh phải ở ít nhất 6 tháng hoặc hơn, nên nhớ đọc kỹ hợp đồng trước khi ký nhé.

Tuy ở cùng người Việt sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong vấn đề giao tiếp, nhưng hãy thử 1 lần sống trong một ngôi nhà đa quốc gia. Đảm bảo nó sẽ thúc đẩy bạn học tiếng Anh tốt hơn và có nhiều trải nghiệm rất thú vị.