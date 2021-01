Đồi Capitol lại bị phong tỏa

(VTC News) -

"Với tất cả các tòa nhà trong Khu phức hợp Capitol, do mối đe dọa an ninh bên ngoài nên không ai được phép ra vào, hãy tránh xa các cửa sổ, cửa ra vào. Nếu ở bên ngoài, hãy tìm chỗ trú ẩn", thông báo phát đi sáng 18/1.

Một thông báo khác khẳng định có "mối đe dọa an ninh bên ngoài nằm dưới cây cầu trên đường I-295".

Đồi Capitol bị phong tỏa. (Ảnh: AP)

Theo NBC News, những người tham gia buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden được sơ tán khỏi cửa phía Tây của đồi Capitol theo lệnh của các quan chức an ninh. Lệnh này được đưa ra sau vụ hỏa hoạn tại một khu trại dành cho người vô gia cư trong khu vực.

Lực lượng cứu hỏa thủ đô Washington được điều động tới để khống chế đám cháy tại đường H St E. Ngọn lửa đã được dập tắt và không ai bị thương.

Phát ngôn viên của Cảnh sát đồi Capitol xác nhận đám cháy bùng lên ở tuyến cao tốc cách tòa nhà Quốc hội Mỹ vài dãy nhà là nguyên nhân dẫn tới lệnh phong tỏa.

Hàng nghìn binh sĩ đang có mặt tại Washington DC để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Các vành đai an ninh được thiết lập xung quanh đồi Capitol sau vụ bạo loạn hôm 6/1.

Dự kiến ngày ông Biden nhậm chức, 25.000 binh sĩ của lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được điều động tới thủ đô Washington. Do lo ngại về an ninh nên Cục Điều tra Liên bang (FBI) phải kiểm tra lý lịch và sàng lọc lính toàn bộ số binh sĩ này để đảm bảo họ không phải là mối đe dọa an ninh trong lễ nhậm chức.