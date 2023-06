Đoàn xe tải trọng lớn tiếp tục đại náo đường liên xã ở Hà Nội

Đoàn xe tải trọng lớn vẫn liên tục tung hoành qua tuyến đường liên xã thuộc xã An Phú (Mỹ Đức, Hà Nội) gây mất an toàn giao thông, người dân bất an mỗi khi ra đường.