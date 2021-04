Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Bầu cử Quốc gia làm việc tại Long An

(VTC News) -

Long An được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân bổ 8 đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu do địa phương giới thiệu.

Số người được giới thiệu ứng cử là 17 đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương giới thiệu là 3 và địa phương giới thiệu 14 đại biểu. Long An không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Long An.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, số đại biểu được bầu là 60 người, số người được giới thiệu ứng cử là 112 người. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, số đại biểu được bầu là 476 người, số người được giới thiệu ứng cử là 912 người. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 4.866 người, số người được giới thiệu ứng cử là 9.078 người.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm này, việc triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Long An được tiến hành chu đáo, kịp thời, dân chủ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật…

Hiện tại, các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Những người ứng cử đều được cử tri đánh giá cao về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, được nhân dân tín nhiệm, đủ điều kiện ứng cử theo Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

UBND cấp xã đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri. Theo báo cáo sơ bộ, toàn tỉnh Long An có trên 1,2 triệu cử tri và 1.298 khu vực bỏ phiếu, tương ứng thành lập 1.298 tổ bầu cử. Ngoài ra, công tác tuyên truyền và phòng chống dịch COVID-19 được tỉnh Long An thực hiện nghiêm túc…

Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, Long An là tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia, đồng thời là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với lượng công nhân lớn. Trong những ngày tới, Long An cần tiếp tục rà soát chi tiết số lượng cử tri là công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại đây; tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới, đảm bảo an toàn đường biên và công tác phòng chống COVID-19.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết: "Công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước để người dân ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước. Mặc dù có phát động, hướng dẫn nhưng phải sâu sát đi đến từng người để vận động bầu cử. Những vấn đề như lập, niêm yết danh sách cử tri và đợt hiệp thương lần 3 phải lưu ý, không được chủ quan".