Dỡ phong tỏa khu vực nữ cán bộ CDC Quảng Nam mắc COVID-19 sinh sống

Ngày 31/8, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ra thông báo về việc kết thúc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường An Mỹ.

Theo đó, từ 0h ngày 1/9, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kết thúc phong tỏa tạm thời tổ 4, 5, 6 thuộc khối Mỹ Đông, phường An Mỹ ((từ số nhà 98/1 đường Tiểu La đến số nhà 98/15 Tiểu La; số nhà 98/4 Tiểu La đến số nhà 98/28 Tiểu La). Đây là khu vực bệnh nhân 964 (nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam) sinh sống.

Khu vực bệnh nhân 964 sinh sống sẽ được dỡ lệnh phong tỏa vào 0h ngày 1/9.

UBND TP Tam Kỳ giao UBND phường An Mỹ chỉ đạo Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng của địa phương chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đau ngực, khó thở, ốm mệt...Nếu phát hiện các trường hợp này thì báo ngay cho UBND thành phố để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly.

Bệnh nhân 964 là nữ, 49 tuổi. Bệnh nhân làm việc tại khoa Dinh Dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại TP Tam Kỳ và cho kết quả dương tính ngày 15/8. Ngày 16/8, bệnh nhân được chuyển đến khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Toàn bộ các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 964 được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18/8, lực lượng chức năng khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu vực bệnh nhân sinh sống.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 23 ca được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. 10 ngày trở lại đây, địa phương này không có thêm ca nào nhiễm SARS-CoV-2.

Từ 6h ngày 28/8, Quảng Nam không còn huyện, thị xã, thành phố nào thuộc diện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

