Doanh nghiệp kiệt quệ vì COVID-19, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kêu cứu

(VTC News) - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, Khách quốc tế đến nước ta trong tháng tám đạt 16,3 nghìn lượt người, tăng 16,9% so với tháng trước.

(VTC News) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 tăng 0,07% so với tháng trước, giảm 0,12% so với tháng 12/2019 và tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.