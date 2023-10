(VTC News) -

Nước dừa là thức uống được nhiều người yêu thích vì ngon miệng và tốt cho sức khoẻ. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống dừa dừa liên tục trong một tuần?

Tăng cường hệ miễn dịch

Báo Lao động dẫn nguồn trang Lifehack cho biết, uống nước dừa hàng ngày có khả năng làm tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Nó cũng có khả năng loại bỏ các vi khuẩn trong cơ thể gây ra bệnh về nướu và nhiễm trùng đường tiểu.

Nước dừa sẽ chống lại các virus khiến chúng ta bị cảm lạnh, sốt thương hàn hoặc nhiễm trùng.

Dồi dào năng lượng hơn

Nước dừa giúp tăng cường hormone tuyến giáp, giúp bạn tăng năng lượng ở mức độ tế bào. Sau một tuần uống nước dừa, bạn sẽ thấy mình tự tin với cơ thể đầy năng lượng đấy.

Tốt cho người bệnh thận

Nước dừa giúp loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể và phá vỡ sỏi thận. Giống như một phương thuốc lợi tiểu tự nhiên, loại nước này thực sự hữu ích cho những người mắc bệnh thận.

Có thể giúp hạ huyết áp

Những người bị tăng huyết áp hoặc nguy cơ cao huyết áp có thể được hưởng lợi từ việc uống nước dừa. Một nghiên cứu tiết lộ rằng 71% người tham gia bị huyết áp cao đã cải thiện huyết áp tâm thu của họ sau khi uống nước dừa, Báo Thanh Niên dẫn nguồn Eat This, Not That.

Có thể thúc đẩy phục hồi sau khi tập luyện

Tương tự như cách nước dừa có thể giúp phục hồi các khoáng chất và chất điện giải quan trọng của bạn sau khi uống rượu, nó cũng có thể giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể sau một buổi tập luyện dài.

Giàu kali, magiê, natri và canxi, nước dừa là một cách tuyệt vời để cung cấp nước sau khi tập thể dục hơn một giờ. Trên thực tế, hai nghiên cứu thậm chí còn cho thấy rằng nó có thể hiệu quả hơn trong việc phục hồi quá trình hydrat hóa sau khi tập luyện so với hầu hết các loại đồ uống thể thao.

Giảm tình trạng nhức đầu

Nhức đầu khiến bạn mất cân bằng trong công việc lẫn cuộc sống. Nước dừa có thể được dùng để ngăn ngừa triệu chứng nhức đầu.

Uống nước dừa liên tục trong một tuần mang lại nhiều lợi ích với sức khoẻ.

Làn da thêm rạng rỡ

Nước dừa tác dụng trong việc dưỡng ẩm da tốt. Nếu bạn không dưỡng ẩm da, da của bạn sẽ bị tổn thương rất nhiều. Vì thế, để làn da giữ được độ ẩm, bạn nên uống nước dừa.

Có thể giúp bạn phục hồi sau đêm nhiều bia rượu

Sau một đêm với nhiều rượu bia - bất kể thức uống bạn chọn là gì - bạn sẽ muốn uống nước và hydrat hóa để có thể thải những chất độc đó ra ngoài. Hóa ra nước dừa có thể giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục, thậm chí còn hơn cả nước thông thường.

Nước dừa chứa hàm lượng cao các chất điện giải và khoáng chất, cụ thể là kali, có thể giúp bù nước và bổ sung cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng cần thiết để chữa bệnh.

Trên đây là những lợi ích của việc uống nước dừa liên tục trong một tuần. Bạn hãy thử và cảm nhận nhé.