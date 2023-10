Ngôi sao ca nhạc Shontelle: 'Tôi thích uống nước dừa và ăn phở Việt Nam'

(VTC News) -

BTC Miss Earth Việt Nam - Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023 vừa công bố, nghệ sỹ khách mời sẽ xuất hiện trong đêm chung kết là ngôi sao ca nhạc Shontelle.

Chia sẻ về phần trình diễn trong đêm chung kết Miss Earth Việt Nam 2023, Shontelle cho biết: “Với bản hit Impossible đã có 220 triệu view, tôi muốn khoác lên một tấm áo mới cho ca khúc bằng cách viết lời mới, kể lại những ngày tháng khó khăn gần đây mà tôi đã trải qua, đặc biệt là trong những năm đại dịch vừa rồi. Đây cũng là bài hát để tôi truyền tải thông điệp về nghị lực, giúp chúng ta cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Shontelle bật mí, cô rất thích uống nước dừa và ăn phở Việt Nam: “Thật sự là các món ăn Việt Nam rất ngon và hài hòa về dinh dưỡng. Chuyến đi sang Việt Nam lần này là một cơ hội để tôi thưởng thức ẩm thực Việt Nam nhiều hơn”.

Nữ ca sỹ nói thêm, cô đang lên kế hoạch hợp tác với các nghệ sỹ Việt Nam trong một số sản phẩm âm nhạc quốc tế, thực hiện một vài dự án cộng đồng có thể sẽ diễn ra ở Việt Nam trong thời gian tới.

Nữ ca sỹ Shontelle.

Shontelle từng 2 lần tới Việt Nam vào năm 2017 và 2019. Chính vì vậy, cô đã có những trải nghiệm với khán giả yêu âm nhạc tại Việt Nam. Đó là lý do để BTC Miss Earth Việt Nam 2023 quyết định mời Shontelle về trình diễn.

“Lịch trình công việc của Shontelle rất bận rộn, nhưng khi tôi đưa ra lời mời, cô ấy đã không ngại ngần sắp xếp lại khoảng trống để có thể bay sang Việt Nam. Tôi tin là đêm chung kết Miss Earth Việt Nam 2023 sẽ bừng sáng với phần trình diễn của Shontelle, bên cạnh ấn tượng về các phần thi của thí sinh”, Chủ tịch quốc gia Miss Earth Việt Nam Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Shontelle sở hữu nhiều bản hit đình đám.

Shontelle sinh năm 1985, nổi tiếng với 3 bản hit là Impossible, Super woman và No Gravity. Trong đó, ca khúc No Gravity do Shontelle đồng sáng tác với Tony Reyes and Martin Kember. Shontelle bắt đầu được khán giả biết đến từ bài hát Colours vào năm 2005. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Shontelle ghi dấu bởi nhiều vai trò khác nhau như ca sỹ, rapper, nhạc sỹ.

Đêm chung kết Miss Earth Việt Nam 2023 sẽ diễn ra tối 14/10/202 và được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng xã hội.