(VTC News) -

Bắp cải là loại rau quen thuộc trong mâm cơm mùa thu đông của các gia đình. Đây là loại rau không đắt, dễ chế biến nên rất được các chị em ưa chuộng. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn rau bắp cải?

Thành phần dinh dưỡng của bắp cải

Bài viết của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 trên Báo Vietnamnet cho biết, ở nước ta, bắp cải được trồng trong vụ đông xuân ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Đây là loại rau nguồn gốc ôn đới, nhiệt độ cần thiết để phân hóa mầm hoa là 1-10 độ C trong khoảng 15-30 ngày.

Ngay từ thời La Mã cổ đại, người ta biết đến tác dụng dinh dưỡng và chữa bệnh của bắp cải. Thời xưa ở châu Âu, loại rau này được dùng làm thuốc chữa bệnh và được gọi là “thuốc của người nghèo”.

Trong 100g bắp cải chứa 0,8g lipid; chất xơ 1,7g; dẫn xuất phi protein 4,9g; khoáng toàn phần 2,4g.

Về dinh dưỡng, 100g cải bắp cung cấp cho cơ thể 50 calo, nhiều muối khoáng nhất là canxi, phốt pho, kali, sắt.

Lượng vitamin C trong bắp cải xếp sau cà chua nhưng nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt, gấp 3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Trong loại rau này, vitamin C kết hợp sẵn với vitamin P thành phức hợp PC.

Bắp cải là loại rau ngon, bổ, rẻ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn rau bắp cải?

Thường xuyên ăn bắp cải cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích dưới đây:

Ăn bắp cải để thực đơn có đủ nhóm chất dinh dưỡng

Bắp cải được xếp vào nhóm 4 của ô vuông thức ăn, cũng như các loại rau, củ, quả nó là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng.

Bắp cải có đủ 10 loại chất khoáng mà cơ thể cần như canxi, kẽm, sắt, đồng, selen, kali... trong đó selen là chất chống ôxy hóa, khử gốc tự do, ức chế khối u phát triển, chống lão hóa.

Về vitamin, bắp cải có nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, K, E và nhất là các loại betacaroten, lutein. Zeaxantin có lợi cho mắt, đặc biệt có nhiều trong bắp cải đỏ.

Ăn bắp cải tốt cho mắt

Bắp cải là nguồn giàu rau quả chứa beta-carotene. Hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có tuổi, thường xuyên ăn bắp cải cho họ khả năng ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng và có thể cải thiện sức khỏe mắt cũng như ngăn ngừa đục thủy tinh thể.

Chất beta carotene theo một số nghiên cứu có thể giảm ung thư tuyến tiền liệt.

Chống viêm

Bắp cải có chất chống viêm và là nguồn chính glutamine. Glutamine là chất chống viêm mạnh, vì vậy, ăn bắp cải có thể làm giảm tác dụng của các bệnh như viêm, kích ứng, dị ứng, đau khớp, sốt và các rối loạn về da.

Sức khỏe xương cốt

Bắp cải chứa các khoáng chất như canxi, magiê và kali. Khoáng chất này được biết đến với khả năng duy trì sức khỏe của xương.

Đối phó với bệnh nhức đầu

Sử dụng lá bắp cải như miếng gạc ấm có thể giúp giảm đau đầu. Hơn nữa, nghiền lá bắp cải và đặt nó trên trán cũng có thể giảm đau đầu. Đối với bệnh đau đầu mạn, uống nước ép bắp cải (25-50ml) có thể giúp xóa bỏ những cơn đau đầu.

Ăn bắp cải giúp nhuận tràng

Lợi ích của bắp cải còn giống như việc ăn các loại rau khác, bắp cải cũng là loại rau giúp việc đại tiện dễ dàng do có nhiều hàm lượng chất xơ trong rau.

Ăn bắp cải để phòng chống ung thư

Theo bài viết của BS Nguyễn Thục Anh trên Báo Sức khoẻ & Đời sống, một nghiên cứu ở Mỹ gây bệnh ung thư cho động vật thí nghiệm rồi cho ăn bắp cải. Sau một thời gian cho kết quả giảm 90% ung thư so với lô không ăn bắp cải.

Theo GS. Wattemberg (Viện Đại học Minesota), cơ chế chống ung thư (còn tiềm ẩn, chưa phát bệnh) của bắp cải là: Ức chế các chất sinh ung thư trong cơ thể người bệnh; Trung hòa chất sinh ung thư ngoại lai để tống ra khỏi cơ thể; Bảo vệ màng tế bào chống lại sự phân hóa vô tổ chức của tế bào ung thư, hạn chế sự phát triển của ung thư.

Những điều cần lưu ý khi ăn bắp cải

Bài viết của BS Nguyễn Thục Anh trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cũng khuyến cáo, khi ăn bắp cải bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Bắp cải lưu giữ dioxin tận tế bào gây độc cho người ăn, vì thế phải chọn loại bắp cải sạch nghĩa là phải được trồng và phát triển trong môi trường đất sạch, nước sạch, không khí sạch không dùng hóa chất thuốc trừ sâu, không gần nơi sản sinh dioxin như bãi rác đang cháy, lò nung xi măng, lò luyện gang thép, lò đốt rác...

Khi luộc bắp cải, các gia đình nên cho vài lát gừng tươi để khử hàn.

Người suy thận nặng không nên ăn bắp cải vì có hàm lượng kali cao. Người có tính hàn, dễ bị tiêu chảy, đái đêm nên ăn hạn chế.

Bắp cải nhiều ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế nên chúng ta chỉ ăn ở mức vừa phải không ăn quá nhiều. Thay đổi nhiều loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày cũng làm cho bữa ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn.

Trên đây là những lợi ích bạn sẽ nhận được nếu thường xuyên ăn bắp cải. Hãy thường xuyên bổ sung loại rau này vào thực đơn hàng ngày nhé.