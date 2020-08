Diễn viên 'Đi qua mùa hạ' bị vợ tố ngoại tình

Vợ của Trọng Hưng - Âu Hạ My - tố cáo anh có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái tên Trang. Cả hai mượn danh nghĩa bạn bè để đi với nhau vào khách sạn hết lần này đến lần khác. Ngày phát hiện ra mọi chuyện, Âu Hạ My bị sảy thai. Lúc đó, Trọng Hưng chỉ đưa vợ vào bệnh viện rồi bỏ mặc cô ở đó với người mẹ đẻ đang ngất đi vì quá sốc. Những ngày sau đó, anh không quay về và cũng chẳng nhắn một lời hỏi thăm. Sau này, Hạ My mới biết lúc đó anh bỏ đi với người tình.

Âu Hạ My tìm đến nhà của cô gái tên Trang ở một chung cư tại quận Ba Đình và thấy chồng mình ở đó. Cô dùng điện thoại ghi lại toàn bộ cuộc gặp gỡ và bị người tình của chồng cho rằng đó là hành động "không văn minh". Dù vậy, Âu Hạ My vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trong khi Trang cho rằng mình không làm gì sai vì Trọng Hưng nói đã ly hôn, Hạ My đề nghị "ba mặt một lời", chứng minh rằng cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Trọng Hưng và Hạ My trong đám cưới.

Trước sự chứng kiến của người thân và người tình của chồng, Âu Hạ My đưa cho Trọng Hưng đơn ly hôn nhưng anh chần chừ không muốn ký. Cúi gằm mặt, nam diễn viên nói lời xin lỗi mẹ vợ và mong được nói chuyện riêng với vợ nhưng cô không đồng ý. Cô chỉ cần anh ký đơn để cuộc hôn nhân này thực sự kết thúc và anh có thể thoải mái tìm vợ mới. Đến khi Hạ My cùng người nhà ra về, Trọng Hưng vẫn chạy theo nhưng bị cản lại ở cửa thang máy.

Sau khi bị tung hê mọi thứ, Trọng Hưng vẫn gọi điện để níu kéo Hạ My. Anh nhận sai, xin lỗi vợ về tất cả và tôn trọng mọi điều cô làm. Lời cuối cùng, Trọng Hưng chúc vợ hạnh phúc và cảm ơn vì cô đã ứng xử văn minh với mình cũng như người tình.

Nhan sắc của Âu Hạ My, vợ của Trọng Hưng.

Trọng Hưng được biết đến với vai Trung - công tử nhà giàu ngang ngược, từ ghét chuyển sang yêu Hoài (Quỳnh Đan đóng) trong phim Đi qua mùa hạ của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Anh cũng từng đảm nhận vai Hưng "Chim én" trong phim Bộ tứ 10A8.

Vợ của Trọng Hưng sinh năm 1994, là giảng viên khoa tiếng Pháp của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng nổi tiếng từ năm 2015 khi làm giám thị trong kỳ thi tuyển sinh của trường. Cô có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội bởi ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng. Trước khi đến với Trọng Hưng, Âu Hạ My từng yêu Hà Duy - con trai của diễn viên Hương Dung.