Đến năm 2027, Mỹ sẽ chuyển giao 12 máy bay T-6 cho Việt Nam

(VTC News) -

Chuẩn tướng Sarah H. Russ, Trợ lý huy động lực lượng của Cục trưởng về Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình và các Yêu cầu, thuộc Không quân Thái Bình Dương, Mỹ, cho biết, phía Mỹ rất hoan nghênh những hoạt động hợp tác sắp tới với Việt Nam, trong cả huấn luyện, đào tạo phi công lẫn chuyển giao trang, thiết bị quốc phòng.

Từ năm 2024 tới 2027, Mỹ sẽ chuyển giao 12 máy bay T-6 cho Việt Nam. Dự kiến 3 chiếc T-6 sẽ được chuyển giao trong tháng 3/2024, cuối năm này tiếp tục chuyển giao 2-3 chiếc nữa. Thời gian chuyển giao 6-7 máy bay còn lại sẽ là trước hoặc trong năm 2027.

Quan chức Mỹ thông tin việc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng cho Việt Nam. (Ảnh: Phương Anh).

Phía Mỹ nói sẽ phối hợp để thực hiện các chương trình bảo dưỡng (thiết bị), cũng như huấn luyện, hỗ trợ phi công. Các chương trình bao gồm đào tạo về tiếng Anh, hậu cần, an toàn bay...

Đại tá TJ. Bouchillon, tùy viên quốc phòng Mỹ tại Việt Nam, thông tin, Mỹ đang chuyển giao máy bay không người lái Scaneagle cho Việt Nam, kèm việc đào tạo cán bộ.

Theo Thiếu tướng Jered P. Helwig, Tư lệnh Bộ Tư lệnh duy trì lực lượng Quân khu 8, Lục quân Thái Bình Dương, Mỹ, trong năm 2023, Mỹ muốn sắp xếp thêm các chuyến tàu thăm khu vực vào thời gian phù hợp, bên cạnh hoạt động hợp tác khác.

Ông Helwig cho hay, phái đoàn Mỹ đã có cuộc gặp với Bộ quốc phòng Việt Nam, cũng như doanh nghiệp tham gia vào triển lãm để lắng nghe ý kiến. Các bên đều rất lạc quan về khả năng làm việc cùng nhau trong tương lai.

Mỹ cũng thảo luận với Việt Nam để các quy trình, thủ tục mua sắm thiết bị (trong trường hợp Việt Nam quan tâm) từ các công ty Mỹ thuận tiện hơn. Phái đoàn Mỹ bày tỏ ấn tượng về các hoạt động của Việt Nam, trong đó có hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình, sẵn sàng triển khai thêm hoạt động hợp tác khác.

Máy bay huấn luyện T-6A Texan II của Không quân Mỹ.

Chuẩn tướng Russ nói thêm, Mỹ xem khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược và trong năm tới, lực lượng không quân dự kiến cũng có thêm các cuộc diễn tập bao gồm song phương và đa phương với các đối tác ASEAN, với nội dung đa dạng, từ tăng cường khả năng phòng vệ đến hỗ trợ nhân đạo.

"Mục tiêu chung của chúng tôi là tăng cường an ninh và đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, an toàn và thịnh vượng cho tất cả chúng ta", bà Russ nói.