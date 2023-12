'Đánh sập' đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng ngày 30/12, đường dây mua bán trái phép hóa đơn này có thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện N.T.M.H. (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Qua điều tra, thu thập thông tin, công an xác định từ năm 2019 đến nay, H. thành lập 6 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá 2,5-3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ lời khai của H., Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C. (trú quận Tân Phú, TP.HCM), T.T.T. (trú quận Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H. (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

3 kẻ cầm đầu nói trên đã thành lập tổng cộng 280 công ty. Bước đầu, công an xác định các công ty này xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị khác của Công an TP Đà Nẵng khám xét 17 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Đà Nẵng và TP.HCM, phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT.

Công an đã phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của các bị can và người liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch một ôtô và nhiều bất động sản để phục vụ điều tra vụ án.