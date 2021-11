Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội

(VTC News) -

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một số kẻ có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ công an thành phố và Cục Thuế thành phố Hà Nội, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm.

Công an đọc lệnh khám xét.

Cơ quan công an đã xác định đường dây có 14 người đều trú ở Hà Nội, gồm: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (SN 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Từ năm 2017, nhóm bị can trên mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/1 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác để đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Hóa đơn GTGT được sử dụng để giao dịch chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời chúng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan Thuế và cơ quan công an.

Tang vật vụ án.

Kẻ cầm đầu phân công cấp dưới có nhiệm vụ soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, trả lương cho cấp dưới từ 7.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/tháng.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, những kẻ cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng...

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Ngày 18/11, cơ quan điều tra đấu tranh đối với 14 bị can trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma" (công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các bị can hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, tạm giam đối với 13/14 bị can (1 bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.