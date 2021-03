Đại biểu Quốc hội: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân

(VTC News) -

Trình bày tại phiên thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, sáng 29/3, đại biểu Nguyễn Anh Trí bày tỏ xúc động:"Các đồng chí lãnh đạo nhà nước bạc tóc lo cho dân được sống trong hoà bình, chiến thắng bệnh dịch, an toàn vượt qua bão lũ.Cảm động vô cùng với một vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc hiên ngang vẫn nặng gánh sơn hà hai vai, trở thành ngọn cờ tập hợp lực lượng".

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, trong nhiệm kỳ qua, các bộ, ban ngành có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực mình quản lý, góp phần vào thành công chung của cả nhiệm kỳ. Chính phủ tăng cường các chính sách, nỗ lực vì nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau. Thành công lớn trong nhiệm kỳ 2016-2021 là tạo ra được sự ổn định toàn xã hội.

"Với bối cảnh trong nước và thế giới có những diễn biến rất phức tạp, Biển Đông chưa lặng sóng bao giờ, dịch bệnh ác liệt, thiên tai liên miên dồn dập thì sự ổn định xã hội là rất khó khăn và có ý nghĩa hết sức to lớn", đại biểu Trí nói.

Theo đại biểu, những năm qua đất nước vẫn vững vàng đi lên, Tổ quốc vẫn hoà bình độc lập, kinh tế tăng trưởng, nhân dân sống trong hoà bình, chỉ số hạnh phúc thăng hạng. Tất cả những thành công đó là do có sự ổn định trong toàn xã hội.

"Là một người dân cũng như bao người dân khác, tôi đang rất tự tin khi sống trên đất nước yêu thương, chúng tôi tự hào là người dân đất Việt.

Suy nghĩ về những lý do mà đất nước đã phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi những đại biểu Quốc hội đã trao đổi với nhau và nhận thấy có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do cơ bản nhất là chúng ta có một nhà nước vì dân", đại biểu bày tỏ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí trình bày tại phiên thảo luận sáng 29/3.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, vẫn còn không ít những lãng phí, tham nhũng, còn những cái sai, cái xấu nhưng tuy nhiên, chúng ta không lấy đó làm thất vọng vì toàn Đảng, toàn dân vẫn kiên quyết đấu tranh, với phương châm không có vùng cấm.

Đề cập đến vấn đề chống dịch COVID-19, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, công thức 5K mà chúng ta đã và đang áp dụng trong cuộc chiến chống COVID-19 là rất đúng, là một sáng tạo chống dịch của Việt Nam.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh việc nghiên cứu và sử dụng vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng, nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh.

"Cần triển khai nhanh, mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine dù vẫn cần thận trọng bởi chúng ta chưa biết hết những tác dụng phụ. Cần động viên cả xã hội, từ các bệnh viên công, bệnh viên tư, thậm chí các tập đoàn tư nhân trong công cuộc nghiên cứu và tiếp cận vaccine tốt nhất, an toàn nhất để đưa vào sử dụng", vị đại biểu đoàn Hà Nội lưu ý.