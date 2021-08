Đà Nẵng: Nhiều người bị phạt vì cố tình ra đường, chở chó đi dạo

(VTC News) -

Điển hình như trường hợp ông T.B.T. (38 tuổi, trú tổ 103, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) dắt chó đi dạo trên đường, bị Công an phường Hòa Minh lập biên bản, chuyển cơ quan chức năng đề nghị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cũng lập biên bản, đề xuất phạt 7,5 triệu đồng đối với bà H.M.X (57 tuổi, trú đường Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải Bắc) vì bất chấp quy định “ai ở đâu ở đó”, dùng xe máy chở chó vô tư đi dạo trên đường, không xuất trình được giấy tờ, lý do chính đáng.

Một trường hợp chở chó đi dạo bất chấp quy định.

Cùng ngày, tại trước số nhà 840 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Vân phát hiện, kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Ng. (23 tuổi, trú đường Phú Thạnh 7, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chạy xe máy ngoài đường.

Qua test nhanh, Ng. dương tính với ma túy và thừa nhận từng bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đang trong thời gian chờ hoàn chỉnh hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở Bầu Bàng.

Đồn Biên phòng Hải Vân lập biên bản, đề xuất Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Liên Chiểu xử phạt hành chính đối với Ng. trong lĩnh vực y tế và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài những trường hợp này, trong ngày 18/8, các quận, huyện Đà Nẵng đã xử phạt hơn 30 trường hợp có hành vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền 214 triệu đồng. Từ 18/6 đến nay, Đà Nẵng xử phạt 923 trường hợp vi phạm với số tiền 2,864 tỷ đồng.